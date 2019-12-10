Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bölgemizde hava bugün (salı) açık az bulutlu geçecek. Yarın ise (çarşamba) yağmur var. Perşembe günü çok bulutlu havanın ardından, sağanak yağışlar cuma ve cumartesi günü de sürecek. Bulutlu havayla sıcaklık da biraz yükselecek. En yüksek sıcaklık yarın (salı) 14, çarşamba 13, perşembe 14, cuma ve cumartesi günü 16 derece bekleniyor. Gece sıcaklıkları da 5-10 derece arası tahmin ediliyor.