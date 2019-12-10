Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bölgemizde hava bugün (salı) açık az bulutlu geçecek. Yarın ise (çarşamba) yağmur var. Perşembe günü çok bulutlu havanın ardından, sağanak yağışlar cuma ve cumartesi günü de sürecek. Bulutlu havayla sıcaklık da biraz yükselecek. En yüksek sıcaklık yarın (salı) 14, çarşamba 13, perşembe 14, cuma ve cumartesi günü 16 derece bekleniyor. Gece sıcaklıkları da 5-10 derece arası tahmin ediliyor.
Bugün 10:42 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:56 TSİ
Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji'nin tahminlerine göre yeni bir yağışlı hava önümüzdeki günlerde etkili olacak. Yarın (çarşamba) başlayacak yağışların hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz