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Sahaya oyuncak at, çocukları gülümset

14 Aralık Cumartesi günü saat 15.15’te, İzmit Atatürk Spor Salonunda, İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ile Fenerbahçe Öznur Kablo arasında oynanacak olan Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında anlamlı bir etkinliğe imza atılacak.

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İzmit Belediyesi, güzel bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atıyor. İzmit Belediyesi ile Hayallere Köprü Kuruyoruz Derneği’nin ortaklığıyla, “Hayalsiz Çocuk Kalmasın” projesi hayata geçiriliyor. Bu hafta sonu İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ile Fenerbahçe Öznur Kablo arasında oynanacak olan maç öncesi taraftarlar yanlarında getirdikleri pelüş oyuncakları sahaya fırlatarak. Bu oyuncaklar Kocaeli’nin 41 köy okulunda okuyan ve oyuncak almaya imkânı olmayan çocuklara hediye edilecek.

TARAFTARLAR SAHAYA PELÜŞ OYUNCAK ATACAK

Ligin resmi yayıncı kuruluşu olan Tivibu tarafından canlı yayınlanacak olan maçtan yarım saat önce, tam 14.45’te taraftarlarıın sahaya atacağı peluş oyuncaklar, Kocaeli’nin 41 köy okulunda okuyan ve oyuncak almaya imkânı olmayan çocuklara hediye edilecek.

ÇOCUKLAR GÜLECEK

Taraftarların desteğiyle gerçekleştirilecek olan etkinlikle Kocaali’deki çocukları gülümseteceklerini belirten İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kapla Hürriyet “  İzmit Belediyesi olarak çocuklarımızın yüzünü güldürmek bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Hayallere Köprü Kuruyoruz Derneği’mizle birlikte gerçekleştireceğimiz sosyal sorumluluk projemizle hem takımımızı destekleyeceğiz, hem de çocuklarımızın yüzünü güldüreceğiz.

PELÜŞ OYUNCAKLARINIZI ALIN MAÇA GELİN

Bu özel maça tüm halkımızı davet ediyor ve gelirken yanlarında peluş oyuncaklar getirmelerini rica ediyoruz. Haydi İzmit, Türkiye’de bir ilki gerçekleştir, Oyuncağını al, Atatürk Spor Salonuna gel. Hem bu önemli maçta takımını destekle hem de çocukları sevindir” dedi.

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