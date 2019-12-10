İşte Kocaeli'nin uyuşturucu bilançosu!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 2 Aralık ile 8 Aralık tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 794 gram esrar, 41 gram skunk, 13 gram metamfetamin, 8 gram sentetik uyuşturucu ve 44 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 5gram skunk ve 35 gram metamfetamin ele geçirildi.