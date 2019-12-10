Güney: “Başkan Hanım suçluluk psikolojisi ile saldırıyor”

AKP İzmit İlçe Başkanı Av. Ali Güney, İzmit Belediyesi AK Parti Meclis Grubunun haftalık olağan toplantısına başkanlık etti. AKP İzmit İlçe Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantıda konuşan Güney, gündemdeki konular hakkında konuştu. Güney, şunları söyledi: “İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in Fethiye Köyü’ne yaptığı ziyaret ve bu ziyaretten sonra Meclis Üyemiz Şener İnce’nin yorumları üzerine yaşanan olayları büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın ki, bu sürecin başlangıcından şu ana kadar eşi görülmemiş bir linç kampanyasına maruz kalan Şener İnce’nin yanından bir an olsun ayrılmadık ve bütün olayları birlikte değerlendirdik”.

HER SUÇLU OLAY MAHALİNE DÖNER

“Elbette bu olayda ne Şener İnce, ne de hakarete uğrayan bizler suçlu değildik. Bu nedenle İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibinin içine düştüğü suçluluk psikolojisiyle saldırganlaşıp, İzmitli hemşehrilerimizi gereksiz yere meşgul etmek ve toplumu ayrıştıran açıklamalara taraf olmak istemedik. Başkan Hanım, bu olayla ilgili üst üste 3 gün basın toplantısı düzenledi. İlk toplantıyı yaptığı İzmit Belediyesinde partisinin bütün kadrolarını apar topar toplayıp tehditler savurdu. Yetmedi, her suçlu olay yerine mutlaka dönermiş mantığına uygun şekilde ayakkabı ile girdiği mescite basın mensupları ve partililerini de yanına alarak gidip, ikinci basın toplantısını yaptı. Yine o mescide ayakkabılarıyla girdi. Şener İnce ve partimize hakaretler yağdırdı. Bu da yetmedi, bir sonraki gün şehrimizin başka sorunu kalmamış gibi belediyenin bilgi bankasından bütün İzmit’e mesaj atıp Kocaeli Adliyesi’ne çağırdı. Şener İnce’ye hakaret dolu pankart ve dövizlerle birlikte burada 3.basın toplantısını yaptı ve bir kez daha tehditler savurdu”.

BASIN BÜLTENİ VERİP, ALEYHİMİZE KONUŞTURDU

“Bütün bunlar devam ederken hükmettiği, eline basın bülteni tutuşturduğu kim varsa partimizi ve Şener İnce’yi hedef alan açıklamaları onlara da yaptırdı. Herkesi baskı altına almaya çalıştı. Kendisini eleştirdi diye seçim döneminde birlikte Kocaelispor atkısı açtığı muhtara telefon edip, hem partimize hem de muhtara hakaret etti. Şimdi duyuyoruz ki, dava açacağım, bedel ödeteceğim dediği sosyal medyada aleyhine yorum yapan herkesi de tespit edip, çevresindekilere arattırıyor ve yorumları kaldırması için tehdit ettiriyormuş. Başkan Hanım, bu gidişle bütün İzmit’e bedel ödetmeye kararlı görünüyor!”

MAĞDURİYET OYUNLARI ARTIK TUTMUYOR

“AKP olarak bütün bu süreci büyük bir soğukkanlılıkla takip ediyoruz. Çok şükür ki, bütün İzmit’e mesaj attığı halde Kocaeli Adliyesi önünde toplanan kalabalık artık mağduriyet oyunlarının da tutmadığını gösteriyor. Adalet yalnızca Başkan Hanım için yok. Bir insanı yaptığı eleştiri için dava etme cüreti gösterenlerin, partimize ve meclis üyemize karşı kullandığı tehditlere, hakaretlere, iftiralara karşı elbette bizler de hukuki başvurularımızı yapacağız. Ancak biz ağzımızı bozmadan, bize yakışır şekilde hakkımızı hukuk önünde arayacağız”.