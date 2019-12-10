Promosyon ihalesi ile birinci basamak

Personel maaşlarının banka üzerinden ödenmesi için İl Sağlık Müdürlüğünün yapmış olduğu ihalede hakkında Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker ve Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Denetleme Kurulu Başkanı Erkan Temel, şu ifadeleri paylaştı;

"Kocaeli İl Sağlık müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelin maaş ve özlük haklarının banka üzerinden ödenmesi için yapılan ihaleyi bir Kamu bankası almış ve konu 06 Kasım 2019 tarihinde yerel basına yansımıştır.

Basında çıkan haberlere göre İl Sağlık müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda görev yapan çalışanlara beş yıl boyunca maaş ve özlük haklarından kaynaklanan ekonomik değerler ihaleyi alan banka üzerinden kendilerine ödenecek.

Yapılan promosyon ihalesinde Sağlık Müdürlüğü ile YETKİLİ ama ETKİSİZ SARI SENDİKA sağlık çalışanlarını mağdur etmiştirler. Teknik şartnamenin hazırlanmasında bir temsilci bulundurma yetkisi olan yetkili ve etkisiz SARI SENDİKA alınacak promosyon ödemelerini büyük başarı gibi göstermek suretiyle kamu oyunu ve çalışanları yanıltmaktadır.

Yapılan ihalede sağlık çalışanlarına ödenecek ekonomik değer Türkiye genelinde aylık bazda diğer illere bakıldığında son sıralarda yer almaktadır.

Kifayetsiz muhteris bu sözde sendikacılar, yetkili oldukları sürece memura hep kaybettirmişlerdir.

Yapılan toplu sözleşmelerde çalışanın memnuniyetsiz tutumundan rahatsız olan bu kişiler, son günlerde banka promosyonlarında elde edilen promosyon ücretlerindeki personelin genel memnuniyet duygularından faydalanarak istismar etmeye çalışmaktadırlar.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik duruma parelel olarak bankaların müşteri bulma arayışı kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerini kendi bankaları aracılığıyla ödenmesini ve aynı zamanda bankalarından maaş alan kamu çalışanlarının; havale, otomatik ödeme talimatı, kredi kartı talebi, tüketici kredisi çekme gibi konularda çoğunlukla maaş aldıkları bankayı tercih etmelerinin etkisiyle promosyon ücretlerinde rekabetçi bu tavrı ücretlerin tatmin edici seviyelere yakın miktarlara ulaştığını göstermektedir.

Bu durumun kendileri sayesinde olduğu konusunda akla, mantığa ve gerçeklere uymayacak bir şekilde algı operosyonuna soyunmaları içinde bulundukları durumu gözler önüne sermektedir.

Herkesçe malumdur ki, promosyon ihalesinde kurum tarafından oluşturulan komisyonda yetkili sendika bir temsilci bulundurur. Bu komisyon ihaleye katılacak bankaların bankacılık hizmetlerinden faydalanma konusunda bir şartname hazırlar. İhalede elde edilen rakamlar tamamen bankalar arası rekabetin, ülke ekonomisinin ve bankaların müşteri bulma konusundaki ihtiyaçlarının belirleyici önemi vardır.

Şimdi burdan soralım, geçmiş de Türkiye Kamu Hastaneler Birliği Hastaneler birliği Ülke genelindeki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının promosyon ihale komsiyonuna bir temsilci görevlendirmiştir. İllerde elde edilen promosyon ücretleri konusunda başarı sizinse Genel merkezinizin beş seneliğine ve her sene Şubat ayında ödenmek üzere beş taksitle ve kişi başı senelik 470TL gibi komik bir rakam Sendika Genel Merkezinizin başarısızlığı mıdır? Bu durumda bir eleştiri getirerek genel merkezinizi sorguladınız mı?

Sendikaların başarısı, toplu sözleşme masasında elde edilen sosyal, ekonomik ve özlük haklar konusunda elde ettikleri başarı ile ölçülür. Sendikalar mücadelerini toplu sözleşme masasında, istek ve taleplerini gerçekleştirme konusunda gevşek davranan işverene karşı meydanlarda ortaya koyacağı demokratik tepki ile gösterir. Sendikacılık, konjonktür gereği elde edilmiş gibi görünen başarıyı sahiplenip üstüne oturmak değildir.

Personel maaşlarının banka üzerinden ödenmesi için İl Sağlık müdürlüğü promosyon ihalesini gerçekleştireli bir ayı geçmesine rağmen konu hakkında resmi bir açıklama yapmamıştır.

Yapılan sözleşme hakkında çalışanların tereddütleri bulunmaktadır. Personel maaşlarının banka üzerinden ödenmesi için yapılan protokollerde teamüller üç (3) yıldır. Beş yıllık protokol ( sözleşme) yapılması çalışanın aleyhinedir.

Sağlık Müdürlüğü ile Banka arasında yapılan protokolün içeriğinde çalışanın lehinde ve aleyhinde ne gibi maddeler var bilinmemektedir.?

Tüm Sağlık kuruluşlarının promosyon ihalesinin tek merkezden aynı anda yapılmasında hedeflenen amaç ne idi.?

Kamu vicdanının rahatlatılması ve personelin tereddütlerinin giderilmesi için yapılan protokolün ilgili genelge çerçevesinde ilan panoları ve internet siteleri yoluyla ilan edilmesi gerekirken bu güne kadar neden kurumun ve hastanelerin internet sitesinde ve personelin görebileceği yerlere asılmamıştır.?

İl Sağlık Müdürlüğü, İlce Sağlık Müdürlükleri, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği, Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan Aile Hekimi, Aile Sağlığı Çalışanlarının Maaş promosyon ihaleleri gelecek bir yıl sonra (2021 yılının başında) süreleri sonlanmaktadır. Süresi devam eden maaş promosyon protokolünün şimdiden yapılması personeli ekonomik zarar uğratacağı kesin olduğu halde hangi kanun ve yönetmelik çerçevesinde ihaleyi neden bir yıl önceden ne den yaptınız. ?

Mağdur etmiş olduğunuz çalışanlara bir yıl sonraki enflasyon farkı ödenecek mi.?

Sağlık Kuruluşlarında sözleşmeli sürekli işçi pozisyonda görev yapan çalışanlarını da promosyon ihalesine dahil ettiniz. Bu çalışanların üye oldukları sendikalardan komisyona üye aldınız mı.?

Sorular ilgililer tarafından cevaplandırılarak kamu vicdanı rahatlatılmalıdır.

İl Sağlık Müdürlüğü, İlce Sağlık Müdürlükleri, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği, Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan Aile Hekimi, Aile Sağlığı Çalışanlarının promosyon sözleşmeleri bir yıl sonra süresi sonlanacak olmasına rağmen ihaleyi bir yıl önceden yaparak çalışanların ekonomik olarak mağdur edilmesine sendika olarak göz yummayacağız. Sorunun takipçisi olacağız.

Hak arama mücadelesinde Türk Sağlık Sen olarak çalışanların yanındayız."