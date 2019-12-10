Üst geçitlerde hijyen ve güvenlik ön planda

Yaya üst geçitleri ve bu üst geçitlerde bulunan asansörler normal vatandaşların yanı sıra yaşlı, hamile ve engelli vatandaşların ulaşımı için büyük önem arz ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri de vatandaşların daha temiz bir şekilde asansörleri kullanabilmesi amacıyla İzmit D-100 üzerindeki yaya köprülerinde bulunan asansörleri aralıksız temizliyor.

15 YAYA ÜST GEÇİDİ 36 ASANSÖR

İzmit D-100 üzerinde bulunan 15 yaya üst geçidinde 36 adet asansör bulunuyor. D-100 güzergâhında toplu taşıma araçlarından inen vatandaşların yaya köprülerine rahat çıkabilmeleri için kullanılan asansörlerin temizliği periyodik olarak gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilen temizlik çalışmaları ile vatandaşların memnuniyeti kazanılıyor.

BUZLANMANIN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Kış aylarına girilmesi ve yağışların artması ile gece saatlerinde üst geçitlerde buzlanmalar meydana gelebiliyor. Bunu dikkate alan Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, üst geçitlerde asansör temizliğinin yanı sıra buzlanmaların önlenmesi içinde çalışıyor. Ekipler vatandaşların üst geçitlerde yürüdükleri zemine sıvı solisyon döküyor. Dökülen madde ile zemindeki buzların çözülmesi sağlanırken 24 saat boyunca da buzlanmaların oluşmasının önüne geçiliyor.

HERKESİN KULLANIMINA AÇIK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan modern yaya üst geçitlerinde asansörler bulunuyor. Daha önce sadece engelli ve yaşlı bireylerin kullanımına açık olan bu asansörler, artık tüm halkımızın 7/24 kullanımına açık. Toplu taşıma duraklarına üst geçitten geçerek ulaşmak isteyen vatandaşlar, asansör ve yürüyen merdivenleri kullanarak inip çıkabiliyor.