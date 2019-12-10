Mamik: Müteahhitlerin azalışı kent estetiğinin toparlanmasını sağlayacak

Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Faruk Mamik ve Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Tahsin Karaosmanoğlu, Oğuzhan Keleş, Ulaş Erenkaya, Abdulsamet Ünal, Cumali Yalçınkaya, Reşat Mamik, Kocaeli Müteahhitleri A.Ş.’ninYuvacık’ta bulunan ofisinde Yeni Yapı Müteahhitlik Yasası ile ilgili basın mensuplarıyla bir araya geldi.

“İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORDUK”

Yasa hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Faruk Mamik, “Müteahhitler Birliği ve Kocaeli Ticaret Odasının inşaatçılar komitesi ile birlikte hazırlık aşamasında yoğun çaba gösterdiğimiz müteahhitlik yasası resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Birçok bölgesi deprem kuşağında bulunan ülkemizde yapı kalitesini arttırabilmek için yapı denetim sisteminin tek başına yeterli olmadığını yıllardır çevre ve şehircilik bakanlığını ikna etmeye çalışıyorduk. Olumsuz sonuçlarının özellikle ekonomik daralmada sektörün dengesiz büyümesinin ne kadar ülkemizi sıkıntıya soktuğunu hep birlikte gördük” dedi.

“RUHSAT ALABİLMELERİNE İZİN VERİLİYORDU”

Devlete ve vatandaşlara ciddi zararı olduğunu söyleyen Mamik, “Berber olmak için bile yeterlilik istenirken müteahhit olmak işçin T.C vatandaşı ve 18 yaşından büyük olma haricinde istenen bir özellik yoktu.Müteahhitlere finansal yeterliliklerine bakılmadan ihalelere girmelerine ruhsat alabilmelerine izin veriliyordu. İş tecrübesi yetersiz müteahhitlerde zarar etmemek için yapı ve vergi kurallarını gözardı ederek düşük maliyet ile kalitesiz imalatlar yapıp devlete ve vatandaşa ciddi zararlar vermekteydi” şeklinde konuştu.

“YASA HER HALİ İLE MÜKEMMEL DEĞİLDİR”

“Yasanın gelişmesine katkıda bulunacağız” diyen Mamik, “Yürürlüğe giren yasa ile birlikte müteahhit olma şartları ciddi kurallara bağlanmıştır.Geçmiş iş bitirmeler teknik personel sayısı ve finansal duruma göre müteahhitlerin sınıflandırmaları yapılacaktır. Sınıflandırması yapılmaya müteahhitler iş yapamayacaklardır.Elbette yasa her hali ile mükemmel değildir. Zamanla aksaklıklar ortaya çıkacaktır.Ana amacı saptırmamak kaydı ile müteahhitler birliği olarak şikayetleri dinleyerek yasanın gelişmesine katkıda bulunacağız. Konu ile ilgili en kısa sürede Ticaret odamız ile beraber bir toplantı tertip edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

“KENT ESTETİĞİNİN TOPLANMASINI SAĞLAYACAKTIR”

“Mağduriyetler asgariye inecektir” diyen Mamik, “Müteahhitlerin kalitesindeki yükseliş dolaylı olarak yapı kalitesini de arttırmaya başlayacaktır. Belediyelerin kurallarını tam uygulamayan müteahhitlerin sayısındaki azalış kent estetiğinin de toparlanmasını sağlayacaktır. Yarım kalan inşaatlardan dolayı vatandaşın yaşadığı mağduriyetler asgariye inecektir. Yeni müteahhitlik yasası vatana millete hayırlı olsun” dedi. Mamik ayrıca “Şu anda konut alma zamanı” diyerek, “Kocaeli’de konut satışında bir artış var bunun sebebi de faiz oranlarının düşmesi. Şu anda konut alma zamanı. Fiyatlarda müteahhit arkadaşlarımız herhangi bir yansıtma yapmadı, geçmiş dönem fiyatlarımızla satış yapıyoruz. Yansırsa fiyatlar iki misline çıkacak” şeklinde konuştu.

“CEDİT, YENİDOĞAN SIKINTILI”

Kocaeli’de hasarlı binalardan bahseden Mamik, “Kocaeli’nin tamamında 1999 Depremi öncesi yapılan binalar arasında, 200 bin hasarlı bina vardı. Yarısı dönüştürüldü yarısı hala duruyor. En sıkıntılı bölge Cedit, Yenidoğan ve tepede bulunan binalar. Zamanında bir onarım yapılmış ama tatmin etmiyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün bir çalışma yapmasını rica ediyoruz” dedi.

“KOCAELİ GEÇ KALMIŞ BİR İLİMİZ”

Kocaeli’nin kentsel dönüşümde geç kaldığını belirten Mamik, “Kentsel dönüşüm vatandaşın müteahhitlerin eliyle olmamalı. Devletin ve belediyelerin eliyle olmalı. Bu dönüşümü yapıldıktan sonra müteahhitlere kat karşılığı verebilir. Bu hem belediyelere hem de devlete ek gelir sağlar. Kocaeli, kentsel dönüşümde çok geç kalmış bir ilimiz. Kocaeli’de yeni bir şehirlenme olabilirdi. 5 bin 700 müteahhit var” şeklinde konuştu.