Körfez Belediyesi, ilçe merkezlerinde ve kırsal alanlarda tespit ettiği kaçak yapılara yönelik hukuki sürecin tamamlanması sonrası yıkım işlemlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Körfez’e bağlı Yukarı Hereke Mahallesi sınırlarında, yeni mezarlık alanı mevkiinde bulunan ve Orman Genel Müdürlüğü’ne ait araziye 400 metrekare genişliğinde kapalı ahır şeklinde inşa edilen kaçak yapı, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından 775 sayılı gecekondu kanunu gereğince yıkıldı.
Yukarı Hereke Mahallesi’nde gerçekleştirilen yıkım esnasında konuşan Yapı Kontrol Müdürü Fatih Gümüş, ”Kaçak yapılaşma suretiyle devlet ve belediye arazilerinde bulunan kaçak yapılara 775 sayılı gecekondu kanunu gereğince işlem uyguluyoruz. Sadece kaçak yapılara değil, hasar almış binalar içinde gerekli önlemlerimizi alıyoruz. Yaptığımız bu uygulama vatandaşlarımız tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Kaçak yapılara asla göz yummayacağız” dedi.
Kaçak yapılar yıkılıyor
Körfez Belediyesi tarafından Hereke’de Orman Genel Müdürlüğü’ne ait araziye inşa edilen kaçak ahır yıkıldı.
Körfez Belediyesi, ilçe merkezlerinde ve kırsal alanlarda tespit ettiği kaçak yapılara yönelik hukuki sürecin tamamlanması sonrası yıkım işlemlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Körfez’e bağlı Yukarı Hereke Mahallesi sınırlarında, yeni mezarlık alanı mevkiinde bulunan ve Orman Genel Müdürlüğü’ne ait araziye 400 metrekare genişliğinde kapalı ahır şeklinde inşa edilen kaçak yapı, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından 775 sayılı gecekondu kanunu gereğince yıkıldı.
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