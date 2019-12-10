Başol çorba çeşmesine istekli

İzmit Belediyesi Çorba Çeşmeleri’nde Çorba Dağıtılması Hizmetleri Alımı İhalesi, ihale salonunda gerçekleştirildi. İhalenin başkanlığını Veysel Arif Yüksel üstlendi. İzmit’te toplam 7 adet çorba çeşmesi bulunuyor. İhaleye 2 istekli katıldı. Yaklaşık maliyeti 705 TL olan ihaleye; Hesmay Gıda Yasemin Ağra Alemdar adına Hikmet Alemdar 480 bin TL ve Kartepe Yemek adına Mehmet Başol 493 bin 500 TL teklif sundu. Teklifler incelerek firmalara bilgi verilecek.