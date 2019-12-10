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Başol çorba çeşmesine istekli

İzmit Belediyesi Çorba Çeşmesi ihalesi bugün belediye binasında yapıldı. İhaleye iki istekli katıldı. Başol Steakhouse’un sahibi Mehmet Başol da Çorba Çeşmesi’ne istekli oldu.

Yasemin Kaya
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İzmit Belediyesi Çorba Çeşmeleri’nde Çorba Dağıtılması Hizmetleri Alımı İhalesi,  ihale salonunda gerçekleştirildi. İhalenin başkanlığını Veysel Arif Yüksel üstlendi. İzmit’te toplam 7 adet çorba çeşmesi bulunuyor. İhaleye 2 istekli katıldı. Yaklaşık maliyeti 705 TL olan ihaleye; Hesmay Gıda Yasemin Ağra Alemdar adına  Hikmet    Alemdar  480 bin TL ve  Kartepe Yemek adına Mehmet Başol 493 bin 500 TL teklif sundu. Teklifler incelerek firmalara bilgi verilecek.

Bugün 12:21 TSİ - Gündem

Muhabir Yasemin Kaya

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