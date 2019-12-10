İzmit Belediyesi Çorba Çeşmeleri’nde Çorba Dağıtılması Hizmetleri Alımı İhalesi, ihale salonunda gerçekleştirildi. İhalenin başkanlığını Veysel Arif Yüksel üstlendi. İzmit’te toplam 7 adet çorba çeşmesi bulunuyor. İhaleye 2 istekli katıldı. Yaklaşık maliyeti 705 TL olan ihaleye; Hesmay Gıda Yasemin Ağra Alemdar adına Hikmet Alemdar 480 bin TL ve Kartepe Yemek adına Mehmet Başol 493 bin 500 TL teklif sundu. Teklifler incelerek firmalara bilgi verilecek.
Bugün 12:21 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 12:24 TSİ
Başol çorba çeşmesine istekli
İzmit Belediyesi Çorba Çeşmesi ihalesi bugün belediye binasında yapıldı. İhaleye iki istekli katıldı. Başol Steakhouse’un sahibi Mehmet Başol da Çorba Çeşmesi’ne istekli oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz