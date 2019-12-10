Ford Otosan işçileri eylem yapacak

Kocaeli’nin en büyük fabrikalarından biri olan Ford Otosan’da işçiler eylem yapacak. Türk Metal Sendikası ile MESS arasında devam eden toplu sözleşsem görüşmelerinde anlaşsam sağlanmamıştı. Son yapılan görüşmede MESS, Türk Metal Sendikası’nın yüzde 26.28’lik ücret artışı önerisine karşılık ilk 6 ay için 1 Mart 2019-31 Ağustos 2019 tarihleri arasındaki gerçekleşen enflasyon oranında yani yüzde 6.05 oranında artış önerdi. Diğer altı aylarda ve sosyal haklarda ise yıllık enflasyon oranında artış teklif etti. Ücret ve sosyal haklara ilişkin bu teklifler Türk Metal Sendikası tarafından reddedildi. MESS’in tavrını reddeden Türk Metal masaya terk etti ve uyuşmazlık tutanağını tutarak arabulucu sürecini başlattı.

EYLEM YAPACAKLAR

Yaşanan bu süreç ile Türk Metal Sendikası’nın örgütlü olduğu Ford Otosan’da işçiler eylem kararı aldı. Ford Otosan işçileri yarın sabah mesai başlangıcında eylem yapacak. Sabah 08:00-16:00 vardiyasına giren işçiler, iş başı yapmaları gereken saatte Gölcük fabrikası girişinde toplanacak. Burada işçiler alkış ve ıslıklarla yönetimi protesto ederek fabrika içinde yürüyecek. Bu eylemle birlikte işçiler yaklaşık 1 saat işe geç başlamış olacak. Eylemin ardından işçiler görevlerinin başına dönecek.