Davutoğlu'nun partisi Cuma günü kuruluyor

Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı yeni parti için sona gelindi. Cuma günü İçişleri Bakanlığı'na kuruluş belgeleri teslim edilecek. Aynı gün Davutoğlu partinin diğer siyasi partilerden farkını anlatacak. 81 il'den 130 kurucunun yer aldığı yeni partinin isminin “Bizim Parti” ya da “Bir Parti” olması üzerinde duruldu. “Bizim Parti” ismi öne çıksa da, yeni gelen bazı öneriler üzerine partinin ismi en geç perşembe günü netleşecek.