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Cihan Hastanesi'ne yeni psikiyatri uzmanı

İlimizin önemli sağlık kuruluşlarından Cihan Hastanesi kadrosuna yeni psikiyatri uzmanı Dr. Deniz Diri'yi dahil etti. Doktor kadrosunu giderek büyüterek sağlık hizmeti çıtasını yükselten Cihan Hastanesi’nde Psikiyatri uzmanı Dr. Deniz Diri hasta kabulüne başladı
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Bu yıl 7.kuruluş yıl dönümünü kutlamak için gün sayan, ilimizin önemli sağlık kuruluşlarından Cihan Hastanesi, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Cihan Hastanesi’ne yeni psikiyatri uzmanı Dr. Deniz Diri hasta kabulüne başladı. Son zamanlarda artış gösteren şiddete eğilimi ve intihar girişimi vakalarına yönelik çalışma başlatan Cihan Hastanesi, Psikiyatri uzmanı Dr. Deniz Diri ile bölge halkına nitelikli sağlık hizmeti için kadrosunu güçlendirmeyi sürdürecek.

DR. DENİZ DİRİ KİMDİR?

1984 Kozan doğumlu olan Dr. Deniz Diri, ilk ve ortaöğrenimini Kozan’da tamamladı. 2002 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanarak 2008 yılında tıp doktoru olarak mezun oldu. 2008-2009 yılları arasında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Göğüs Hastalıkları Asistanı olarak görev yaparken, aslında istediği bölüm olan Psikiyatri asistanlığına geçti.

 2010-2016 yılları arasında Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Asistanlığını tamamlayarak, Psikiyatri Uzmanı unvanını aldı. 2016- 2019 yılları arasında Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Uzmanı olarak görev yapan Dr. Deniz Diri, Aralık 2019 itibari ile Cihan Hastanesi’nde göreve başladı.

Dr. Deniz Diri; Duygudurum Bozuklukları (Depresyon, Bipolar Mizaç Bozukluğu), Psikotik Bozukluklar (Şizofreni, Hezeyanlı Bozukluk, Şizoaffektif Bozukluk), Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Panik Bozukluk, Sosyal Fobi, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Erişkin Davranış Bozukluğu, Uyum Bozukluğu, Alkol-Madde Kullanım Bozuklukları ve Cinsel İşlev Bozuklukları gibi rahatsızlıkların tedavilerinde hastalarına yardımcı olacak.

 

 

 

 

Bugün 13:44 TSİ - Sağlık

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