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İzmit Belediyesi 16 yeri kiraya veriyor

İzmit Belediyesi mülkiyetindeki 16 yer, düzenlenecek olan ihale ile kiralaya verilecek.
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İzmit Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan 16 yeri, düzenlenecek olan ihale ile kiraya verecek. İhaleye çıkarılacak yerler arasında kafeterya, büfe, dernek lokali, taksi durağı ve simit satış yerleri bulunuyor. Bu iş yerleri 23 Aralık Pazartesi günü İzmit Belediye binasında düzenlenecek ihale ile kiraya verilecek.

İlan detaylarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

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