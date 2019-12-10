Ünlü: Ne buldunuz da başkan yardımcısı kalp krizi geçirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü bugün il binasında kent ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Ünlü basın açıklamasına dün Şırnak’ta şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet yaralı askerlerimize de şifalar dileyerek başladı.

“BÜYÜK BİR TIKANMADIR”

Ünlü yaptığı açıklamada, “MHP AR-GE çalışması projesine başlamıştır. MHP’nin yapacağı çalışma insanlığın geleceği için hayati bir adım olabilir. 192 ülkenin çoğunda sosyal huzursuzluk yaşanmaktadır. Barış ve demokrasi kavramlarının uygulaması çok farklıdır. Bölgemizdeki belirsizlik demokrasi adına yapılanlar adına ortaya çıkmıştır. Bu büyük bir tıkanmadır. Teröristlerle işbirliği girenlerin gerekçesi de güya barıştır. Teröristin dini, milliyeti, vatanı olmaz. Terörist canidir” dedi.

BELEDİYEYİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Sıfır atık projesi hakkında konuşan Ünlü, “MHP Kocaeli teşkilatları olarak büyükşehir belediye meclisinde sıfır atık projesiyle ilgili çalışmalarımız olacaktır. Körfez Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi’ne mobil atık getirme merkezi oluşturmuştur. Bu çevreye büyük katkı verecektir. Hem ekonomi kazanacak hem de çevre kazanacaktır. Diğer belediyeler Körfez Belediyesi’nin yaptığı projeyi örnek almalıdır. Vatandaşlar bu konuda teşvik edilmelidir” ifadelerinde bulundu.

“BİZ MUHTARLARIN YANINDAYIZ”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyeti’eile ilgili konuşan Ünlü, “İzmit Belediye Başkanı son günlerde şova dönük siyaset yapıyor. Biz değerler üzerinden yapılan siyasetin parçası olmayacağız. Biz öyle işlerle uğraşmayız. Biz kurumsal bir partiyiz. Muhtarlar noter değildir. Muhtarlar işine denildiğinde adam işine geldiğinde hakaret edilecek insanlar değildir. Hiçbir belediye başkanı bir muhtara “Allah belanı versin” diyemez. Biz muhtarlarımızın yanındayız. Birçok konuyla ilgili muhtara koşan sayın belediye başkanı başka bir muhtara Allah belanı versin diyorsa tüm muhtarlar birleşmeli. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmaları gerekiyor. Bu sessizlik bizi rahatsız ediyor” şeklinde konuştu.

“GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞMASIN”

“Tribünlere oynamayı bıraksınlar” diyen Ünlü, “Kepçeyle Çubuklubala’dane aradılar. Ne buldunuz da başkan yardımcısı bir gün sonra kalp krizi geçirdi. Burada yapılan kazıda orman müdürlüğü nerededir? 3 ağaç kesildi diye Gezi Parkı olaylarını çıkartanlar bu kazıyla ilgili neden açıklama yapmıyorlar. Sorularımızın hiçbirine cevap verilmiyor. Kocaeli’nin gerçek gündemi budur. Kimse gündemi değiştirmeye çalışmasın. 8 ayda tek icraatı tuvaletleri ücretsiz yapmak. Tribünlere oynamayı bıraksınlar. MHP’nin önerilerini dinlesin. İYİ Partililerle etrafını donattın, yanlış kişileri danışman olarak aldın. Sosyal demokratları yanına al onlar belediyeciliği daha iyi bilir” dedi.

“360 TANE HATİBİMİZ SAHADA OLACAK”

Kongre takvimiyle ilgili olarak da konuşan Aydın Ünlü, “Gözümüz kulağımız Ankara’da. Şu anda kendi teşkilat çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kongre takvimiyle ilgili net bir gelişme yok. Aralık ayının son Cuma günü 40x40 programımızın finali yapılacaktır. Kent meydanında toplanacağız 120 ekip başımız orada olacak. MHP tüm Kocaeli’nin sokağına aynı gün, aynı saatte olacak. En az 360 tane hatibimiz sahada olacak. Eşi benzeri olmayan bir program yapacağız” diyerek sözlerini sonlandırdı.