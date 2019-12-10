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Yavru Körfez’i tutabilene aşk olsun!

Bölgesel Gelişim Ligi’nde Kocaelispor’un müthiş performansı devam ediyor. 15,16 ve 17 yaş gruplarında liderliği elinde bulunduran Yeşil Siyahlılar bu haftayı da 3’te 3 ile tamamladı.

Erdem ÖVÜÇ
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Kocaelispor U-17 takımı sahasında Karabükspor’u 5-1 mağlup ederken goller Volkan Kılıç (2), Haşim Arda, Fatih Bezir ve Yiğit Canguru’dan geldi. 17’lerde Darıca Gençlerbirliği deplasmanda Zonguldak Kömür’ü 5-3 mağlup ederken, kent derbisinde Belediye Derince, Gölcükspor’u 4-2’lik skorla mağlup etti.

BELEDİYE DERİNCE, GÖLCÜK’E ŞANS TANIMADI

U-16’larda Kocaelispor deplasmanda Karabükspor’u 7-0 mağlup etti. Yeşil Siyahlıların gollerini Faruk Kır, Serkan Aydın ve Sakarya filelerini de havalandıran Birbey Özbal, Yusuf Efe Yaman (2) ve Emrah Mutlu attı. İkinci sıradaki Sakarya bitime 2 dakika kala Muhammed’in golü ile Kastamonu’yu 1-0 yendi. Darıca Gençlerbirliği sahasında Zonguldak Kömür’ü 5-1 mağlup ederken, Belediye Derince sahasında Gölcükspor engelini tek golle aştı.

MAKİNE YİNE MÜKEMMELDİ

U-15’lerde Kocaelispor deplasmanda Karabükspor’u Bedirhan Yıldız (2), Enes Kuşçu (2), Yağız Gül, Emir Ali Ağaçe, Olcan Gökdemir ve Nihat Üçüncü’nün golleri 8-0 mağlup etti. En yakın rakibi İnegöl karşısında 9 puanlık farkı koruyan Yeşil Siyahlılar hafta sonu kentlisi Belediye Derince’yi konuk edecek. 15’lerde Darıca sahasında Zonguldak ile 1-1 berabere kalırken, Belediye Derince de evinde Gölcükspor’u 3-2 ile geçti.

Bugün 14:25 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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