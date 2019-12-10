Bilardoda yılın son şampiyonu Batuhan Alp Orak!

Kocaeli 3 band bilardoda yılın son turnuvası Tavşantepe’de yer alan ilimizin ve nezih mekanları arasında yer alan Karadeniz Bilardo Salonu’nda gerçekleşti. Nefes kesen finalde İsa Altay’ı 35-32 mağlup eden Türkiye Gençler Şampiyonu da olan Batuhan Alp Orak birinciliği elde etti.

HALİT PULAT TEŞEKKÜR ETTİ

Turnuvanın favorilerinden Deniz Tilki ve Barış Taşdemir çeyrek finalde elenirken, Gençler Dünya beşincisi olan Kubilay Şahin maç esnasında rahatsızlanarak İsa Altay’a yarı finalde kaybetmekten kurtulamadı. Karadeniz Bilardo Salonu sahibi Halit Pulat “Nefis maçlarla turnuvamızı gerçekleştirdik. Tüm katılımcılara teşekkür ediyor, organizasyonun gerçekleşmesinde emek sarf eden Remzi Naiboğlu’na şükranlarımı sunuyorum” dedi.