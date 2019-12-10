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Cimnastikten daha mükemmel bir spor olabilir mi?

Kas ve iskelet sistemi için son derece önemli bir spor olan cimnastikte Kocaeli her geçen gün gelişiyor, kendini aşıyor.
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Kas ve iskelet sistemi için son derece önemli bir spor olan cimnastikte Kocaeli her geçen gün gelişiyor, kendini aşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı tarafından açılan cimnastik kursunda12 bin 300 çocuğa eğitim verilecek.

BECERİLERİ GELİŞİYOR

Kocaeli’nin 12 ilçesinde ve 65 spor tesisinde hizmete açılan kursta, kış dönemi ücretsiz spor okullarında 2020 Haziran ayına kadar 10 binlerce çocuk cimnastikle tanışacak. İlk ve ortaokulda okuyan 12 bin 300 çocuğa yönelik hazırlanan cimnastik eğitim programı, çocukları spora özendirme ve çocuklara beceri kazandırma amacıyla açıldı.

10 BRANŞTA EĞİTİM VERİLECEK

7-14 yaş arası çocuklar, basketboldan badmintona, cimnastikten atletizme kadar takım ve bireysel sporlar olmak üzere 10 farklı branşta haftanın her günü kış dönemi ücretsiz spor okulu hizmetinden yararlanabilecek. Başiskele Vali İhsan Dede İlkokulu Beden Eğitimi öğretmeni Elif Şen “Küçük yaş grubunda çocukların yapabileceği en iyi spor cimnastiktir. Kurslarımıza düzenli gelen öğrencilerin gelecekte iyi birer sporcu olacaklarına inanıyorum" dedi.

 

Bugün 14:38 TSİ - Spor

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