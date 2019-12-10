Gültepe ikinci yarıda güldü “2-0”

1. Amatör Lig B Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren İzmit Gültepespor sezonun 13. haftasında Körfez Esenspor karşısında 3-1 mağlupken çıkan olaylar nedeniyle 2 maç ceza almıştı.Gültepespor cezalı maçını Derbent Stadı’ndadördüncü sıradaki Yazlıkspor ile oynadı. Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

UMUTLAR SÜRÜYOR

İkinci yarıda daha atak oynayan ve gol arayan İzmit Gültepespor, 55. dakikada Mutlu Serdar ile 1-0 öne geçti. Galibiyet golü sonrasında ataklarını sıklaştıran Gültepespor70. dakikada Oğuzhan ile ikinci golü buldu ve karşılaşmada başka gol olmayınca İzmit Gültepespor puanını 27’ye çıkardı, şampiyonluk umutlarını sürdürdü.

İZMİT GÜLTEPESPOR: 2

YAZLIKSPOR: 0

STAT: Derbent (1.Küme B)

HAKEMLER: Tolga Şimşek***, Ahmet Göçmen***, Ümit Ateş***

İZMİT GÜLTEPESPOR: Selim***, İbrahim***, Şaban***, Furkan***, Batuhan*** (Sercan**), Mesut***, Oğuzhan***, Onur***, Burak*** (Ali**), Soner***, Mutlu*** (Bilalcan**)

YAZLIKSPOR: Hasan***, K.Ramazan**, Emre**, Gökhan***, Fatih** (Burak**), Alperen** (Oğuzhan**), Emirhan** (Ramazan**), Ufuk**, Ertaş**, Ertuğrul**, Soner**

GOLLER: Mutlu Dk.55, Oğuzhan Dk.70 (Gültepespor)