Eşme harikalar yaratmaya devam ediyor

Son haftaların başarılı takımı ve seri galibiyetlerle 33 puanla liderliğini sürdüren Derince Yavuzspor’u Eşmespor durdurdu. Geride bıraktığımız hafta Alikahyaspor’u 2-0 deviren ve rakibine şampiyonluk yolunda ağır ve yara veren Eşmespor bu kez lider Yavuzspor’u durdurdu.

İLK YARI GOLSÜZ SONA ERDİ

Grubun son sırasında bulunmasına karşın direnen Eşmespor, Derbent Stadı’nda ağırladığı Yavuzspor karşısında puan için adeta savaştı. Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken Yavuzspor ligin dikkat çeken isimlerinden Safa’nın 60.dakikadaki golü ile öne geçti. Eşmespor 68. dakikada Emircan ile beraberliği yakaladı.

PENALTIDAN ATTILAR

Beraberlik golü sonrasında galibiyet golü arayan Yavuzspor, 80. dakikada Yusuf ile ikinci kez daha öne geçti.Ancak Eşme bitime iki dakika kala penaltı kazandı. Ferdi penaltıdan topu ağlara gönderdi ve skoru eşitledi: Maçta başka gol olmayınca iki takım da birer puana razı oldu.

EŞMESPOR: 2

YAVUZSPOR: 2

STAT: Derbent (1.Küme D)

HAKEMLER: Onur Sarıbaş***, Hasan Olgar***, Serkan Yersöken***

EŞMESPOR: Enes***, Hüseyin***, Hasan***, Berkcan***, Eerdi***, Furkan***, Ertuğrul***, Ümit*** (Onurcan**), Alim***, Emircan***, Erdem*** (Levent**)

DERİNCE YAVUZSPOR: Salih***, Emir**, Yusuf***, Cihat***, Kubilay**, Serkan**, Oğuzhan** (Burhan**), Caner***, Osman**, Safa***, Ferdi *** (Serdar **)

GOLLER: Emircan Dk.68, Ferdi Dk.88 (Eşmespor), Safa Dk.60, Yusuf Dk.80 (Yavuzspor)