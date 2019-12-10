Kağıtspor basketbolda her şey yolunda

Kağıtspor Basketbol takımı, başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Evindeki tüm maçları kazanan Mavi Beyazlılar, son olarak Ankara temsilcisi Kayı Sporu 113-96 mağlup etti. Kağıtspor, ligde üst üste 6’ncı galibiyetini elde ederken Ted Ankara Kolejliler ile liderliği paylaştı.

SERTAY YİNE YAPTI YAPACAĞINI

Ligde oynadığı 8 maçtan 7’nci galibiyetini alan Kağıtspor’da Kaptan Sertay Gürsu maçı 38 sayı, 4asist ve 6 ribauntla tamamladı. Kaptanın ardından Ömer Bes 21, Cihan Amasyalı18, Cem Han da 12 sayı ile oynadı. Maçın en dikkat çeken pozisyonu 2’nci çeyreğin son saniyelerinde yaşandı.

SIRADAKİ RAKİP KARŞIYAKA

Rakibininhücumunu blok ile durduran ve kazanılan topta Kaptan Sertay Gürsü, bitiş zili çalmadan saliseler öncesinde saha ortasından attığı şutun sayıya dönüşmesi ile bütün salonu ayağa kaldırdı. Şaşkınlığını gizleyemeyen taraftarlar uzun süre Kaptan Sertay’ı ayakta alkışladı. Kağıtspor 13 Aralık Cumartesi deplasmanda beşinci sıradaki Karşıyaka Belediyespor’u konuk edecek.