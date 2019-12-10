3. Lig 2. Grup’ta çok başarılı bir süreçten geçen ve son maçında grubun iddialı ve ülkenin köklü kulüplerinden Karşıyaka’yı sahasında 4-2 mağlup ederek flaş bir galibiyete imza atan Belediye Derincespor’da kurmaylar kendilerini yalnız bırakmayan taraftara teşekkür etti. Kulüpten yapılan açıklamada “90 Dakika boyunca desteğini esirgemeyen kıymetli taraftarımıza çok teşekkür ederiz. Siz yoksanız biz bir eksiğiz. Teşekkürler 12. adam” denildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz