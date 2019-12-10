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Çifte şampiyonluk!

2019 yılı Türkiye Salon Kürek Şampiyonası, İstanbul Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Spor Merkezi’nde 18 kulüpten toplam 490 sporcunun katılımı ile gerçekleşti.
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2019 yılı Türkiye Salon Kürek Şampiyonası, İstanbul Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Spor Merkezi’nde 18 kulüpten toplam 490 sporcunun katılımı ile gerçekleşti.  Bu rakamlar son yılların rekor katılımı olarak kayıtlara geçti

43 SPORCU İLE KATILDILAR

Kocaeli’den 3 takımın katıldığı 2019 yılı Türkiye Salon Kürek Şampiyonası’na İzmit Sümerspor Kürek kulübü 43 sporcu dikkat çekti. Şişecam Çayırova 18 sporcu, Hereke Nuh Çimento da 3 sporcu ile şampiyonada yer aldı. Şampiyonaya katılan diğer takımlardan Galatasaray 44, Fenerbahçe 40,İstanbul Altınboynuzspor da 29 sporcusu ile madalya mücadelesi verdi. İzmit Sümer Spor iki şampiyonluk, iki ikincilik ve bir de beşincilik ile gururumuz oldu.

BAŞKAN İŞSEVEN DE YER ALDI

Küçük Kızlarda Ayşe Baydar geçen yıl kırdığı rekoru bu yarışta daha da geliştirerek 3.36’lık derecesi ile kendi yaş kategorisinde dünyanın en iyi ilk 10 sporcusu arasına yazdırmayı başardı.18 kulüp ve 490 sporcu ile kürek federasyonu tarihinin en yüksek sayıyla katılımın gerçekleştiği heyecan dolu organizasyonda sporcuların madalya rekabeti görülmeye değerdi. Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven’in de yer aldığı Türkiye Şampiyonası’nda İzmit Sümerspor Kürek Kulübü Başkanı Serenay Subaşı, sporcularını ve müsabakayı izleyemeye gelen sporcu velilerini yalnız bırakmadı.

SUBAŞI: OLİMPİYATLARA GİTMEK İSTİYORUZ

Türkiye şampiyonası sonrasında sporculara ve velilere konuşma yapan İzmit Sümerspor Kürek kulüp başkanı Serenay Subaşı, amaçlarının kürek sporunu Kocaeli’nde daha üst seviyelere çıkarmak ve katılımcı sporcu sayısını arttırmak olduğunu ifade etti. Amaçlarının ve hedeflerinin; ilimizin su sporlarıyla anılan bir şehir olmasına katkı sağlamak olduğunu söyleyen Subaşı, Kocaeli’den Milli takımımıza ve olimpiyatlara sporcular gönderip Ay Yıldızlı bayrağımızı göklere çekmektir” ifadelerine yer verdi.

İZMİT SÜMER SPOR’UN DERECELERİ

Küçük Kızlarda Takım Birinciliği

Deniz Küreği U-19 Erkeklerde Takım Birinciliği

Deniz Küreği U-19 Kadınlarda Takım İkinciliği

Deniz Küreği Erkeklerde Takım İkinciliği

Küçük Erkeklerde Takım Beşinciliği

Bugün 14:45 TSİ - Spor

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