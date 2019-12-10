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Kocaeli Kadın FK telafi edecek

Türkiye Kadınlar 1. Ligi’nde temsil eden Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, İstanbul deplasmanında Ataşehir Belediyespor’a 4-0 mağlup oldu.

Ahmet Akay
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Türkiye Kadınlar 1. Ligi’nde temsil eden Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, İstanbul deplasmanında Ataşehir Belediyespor’a 4-0 mağlup oldu. Yeşil Siyahlılar 22 Aralık’ta konuk edeceği Adana İdmanyurdu’nu mağlup edip son iki maçtaki yenilgileri telafi etmek istiyor.

PENALTI KAÇIRDIK, SONLARDA YEDİK

Yeni Sahra Stadı’ndakizorlu İstanbul deplasmanındaki maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Yeşil Siyahlı ekibimiz 30. dakikada Merve ile penaltı kaçırdı. İkinci yarıya da iyi başlayan ekibimiz bitime 15 dakika kala üst üste yediği gollerle mücadeleyi 4-0 maçı kaybetti. Takvime göre önümüzdeki hafta maç oynanmayacak. Yeşil Siyahlı ekibimiz bir sonraki maçını 22 Aralık’ta Adana İdmanyurdu ile İzmit’te oynayacak. Kocaeli Kadın Futbol Kulübü bu hafta sonu Beşiktaş ile hazırlık maçı oynayarak geçirmeyi planlıyor.

Bugün 14:46 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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