1. Küme U’19’da 4 maç oynandı

Kocaeli 1. Küme U-19’da heyecan tüm hızı ile devam ediyor. Pazartesi mesaisinde 5 maçın 4’ü oynandı. Diliskelesi ise Darıca Martı maçına çıkmadığı için hükmen yenik sayıldı.
PAZARTESİ GÜNÜNÜN SKORLARI
Başiskele Belediyespor - Hisareynspor: 1-3
Yenidoğan Serdarspor: Kocaeli Güneş: 0-7
Kullarspor - Gölcük Şirinköy: 0-3
Bekirderespor - İzmit Futbol Kulübü: 3-1
Diliskelesi - Darıca Kültür (Hükmen Darıca)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz