1. Küme U’19’da 4 maç oynandı

Kocaeli 1. Küme U-19’da heyecan tüm hızı ile devam ediyor. Pazartesi mesaisinde 5 maçın 4’ü oynandı. Diliskelesi ise Darıca Martı maçına çıkmadığı için hükmen yenik sayıldı.

PAZARTESİ GÜNÜNÜN SKORLARI

Başiskele Belediyespor - Hisareynspor: 1-3

Yenidoğan Serdarspor: Kocaeli Güneş: 0-7

Kullarspor - Gölcük Şirinköy: 0-3

Bekirderespor - İzmit Futbol Kulübü: 3-1

Diliskelesi - Darıca Kültür (Hükmen Darıca)