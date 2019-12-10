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Gebze ve Çayırova'da sular kesilecek

İSU meydana gelen arıza nedeniyle Gebze ve Çayırova'da yaşanacak su kesintisini duyurdu.
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İSU meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapacağını duyurdu. İSU'nun paylaştığı mesaj şu şekilde; Gebze ilçemizde yenileme çalışması programına aldığımız CTP Ana isale hattı üzerinde arıza meydana gelmiştir. Bu nedenle aşağıda belirtilen mahallelerde 11.12.2019 Çarşamba sabah saat 09:00’a kadar su kesintisi yapılacaktır.

İşte su kesintisinden etkilenecek bölgeler;

Gebze İlçesi; Adem Yavuz, Cumhuriyet, Mimar Sinan,Yavuz Selim, Ulus, ve Hürriyet Mahallesi üstü Kotları, Mevlana ve İstasyon Mahallelerinin bir kısmı, Hacı Halil, Yenikent, Gaziler, Mustafa Paşa, Köşklüçeşme, Osman Yılmaz, İnönü, Güzeller, Kirazpınar, Arapçeşme, Sultan Orhan, Tatlıkuyu, Barış, Muallimköy ve Tavşanlı Mahallelerinin tamamı

Çayırova İlçesi; İnönü Mahallesi, Emek Mahallesi, Şekerpınar Mahallelerinin tamamına Akse Mahallesinin bir kısmına su verilemeyecektir.

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