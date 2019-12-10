Transfer konuşmak istemiyorum!

Kocaelispor’da bu sezon form patlaması yaşayan Gökdeniz Bayrakdar net konuştu. Genç futbolcu “Transfer ile ilgili konuşmak istemiyorum. Sadece Kocaelispor’un şampiyonluğuna odaklandım” dedi.

AĞRI’DA DA ÇOK ETKİLİYDİ

Kocaelispor’un 2001 doğumlu genç yeteneği Gökdeniz Bayrakdar bu sezonun en formda futbolcuları arasında yer alıyor. Yeşil Siyahlı forma ile bu sezon 5 lig 1 de kupa olmak üzere 6 gole imzasını atan Kandıralı futbolcu birçok takımın dikkatini çekmeye, takımların transfer listelerine girmeye başladı. U-19 Milli Takım aday kadrosuna da davet edilen ancak kritik maçların oynanacağı gerekçesi iletakımda ihtiyaç olduğu için affı istenen 18 yaşındaki futbolcu, Ağrı maçında da çok etkili bir performans ortaya koydu.

ELAZIĞ’I DA YENMEK İSTİYORUZ

Doğu deplasmanında 1 topu direkte patlayan, ofans hattındaki gayreti ile savunmasını da rahatlatan Gökdeniz alınan galibiyet ile ilgili olarak “Gerçekten zor şartlarda mücadele ettik. Bence Ağrı sahasında her takımdan çok rahat puan alabilir. Çok koşuyorlar ve ayağa toplarla çıkıyorlar. Ancak biz de onlara aynı şekilde, çok koşarak karşılık verdik. Fark yaratan oyuncu sayımız fazlaydı ve bu sayede de maçı kazandık. Çok mutluyuz. Elazığ maçında da disiplini elden bırakmadan mücadele edeceğiz” dedi.

DAHA DA GELİŞMELİYİM

Sezon sonu Kocaelispor ile sözleşmesi sona erecek olan Gökdeniz bu konu ile ilgili net bir tavır ortaya koydu ve şu ifadelere yer verdi: Allah’a şükürler olsun ki hem Kocaelispor için hem de benim için sezon iyi geçiyor. İnşallah bir sakatlık ya da talihsizlik yaşamam. Hedeflerim var. Çok çalışıyorum ve seviyemin yeterli olmadığını biliyorum. Daha da kendimi geliştirmeliyim.

ŞAMPİYONLUĞA ODAKLANDIM

Sözleşmem sezon sonu bitiyor. Ancak ben bu konuya hiç girmek istemiyorum. Kısacası transfer ile ilgili konuşmak istemiyorum. Genç bir futbolcuyum, hata yapmak istemiyorum. Şu an odaklandığım tek konu Kocaelispor’un şampiyonluğu. Takıma ne kadar daha fazla katkı sağlarım diye düşünüyorum. Kısacası konsantrasyonumu sadece Kocaelispor’un başarısı ve sezon sonu şampiyonluğu için en yukarıda tutmaya çalışıyorum.