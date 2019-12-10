Cemal’den Gölcük’teki dostlarına selam var

Ağrı 1970’in başarılı futbolcusu, bir dönem Gölcükspor’da forma giyen Cemal Doğu, Kocaelispor savunmasını en çok terleten isimlerdendi. Bu sezon hayli formda olan ve Ağrıspor forması ile bu sezon 16 lig maçında da forma giyerken 2 gol attı, 6 da asist yaptı.

ÇOK GÜZEL GÜNLERİM GEÇTİ

Kocaelispor maçının ilk yarısında gole çok yaklaşan Cemal, yaptığı kafa vuruşu sonunda kaleci Ercüment’i geçemedi. Taraftarın da çok sevdiği Cemal “Kocaelispor gerçekten çok güçlü bir takım. İçeride bize kadar baskı yapan başka bir takım çıkmadı. Biz puana yaklaşık nasip olmadı. Kocaeli’de çok güzel günlerim geçti. Gölcükspor’da da sevdiğimiz abilerimiz ve futbolcu kardeşlerimiz var. Buradan kendilerine selam gönderiyorum” diye konuştu.