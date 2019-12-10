Cemal’den Gölcük’teki dostlarına selam var

Ağrı 1970’in başarılı futbolcusu, bir dönem Gölcükspor’da forma giyen Cemal Doğu, Kocaelispor savunmasını en çok terleten isimlerdendi. Bu sezon hayli formda olan ve Ağrıspor forması ile bu sezon 16 lig maçında da forma giyerken 2 gol attı, 6 da asist yaptı.
ÇOK GÜZEL GÜNLERİM GEÇTİ
Kocaelispor maçının ilk yarısında gole çok yaklaşan Cemal, yaptığı kafa vuruşu sonunda kaleci Ercüment’i geçemedi. Taraftarın da çok sevdiği Cemal “Kocaelispor gerçekten çok güçlü bir takım. İçeride bize kadar baskı yapan başka bir takım çıkmadı. Biz puana yaklaşık nasip olmadı. Kocaeli’de çok güzel günlerim geçti. Gölcükspor’da da sevdiğimiz abilerimiz ve futbolcu kardeşlerimiz var. Buradan kendilerine selam gönderiyorum” diye konuştu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz