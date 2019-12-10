Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 18:00 TSİ- Spor G: Bugün 15:01 TSİ

Böyle devam Sefa!

Kocaelispor’un Mert ile birlikte en eski futbolcularından Sefa Narin, Ağrı 1970 galibiyetinin kritik isimleri arasındaydı.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask

Kocaelispor’un Mert ile birlikte en eski futbolcularından Sefa Narin, Ağrı 1970 galibiyetinin kritik isimleri arasındaydı. Başarılı orta saha oyuncusu, Ağrı ekinin oyun düzenlerini takım arkadaşları ile birlikte çabuk çözdü.

AĞRI’YI KİLİTLEDİ

Ayağa yerde paslarla çıkmak isteyen Ağrı karşısında, kalecinin ilk pas verdiği stoperlere direk baskı uygulayan ve stoperleri hataya zorlayan Sefa, ilk yarıda 5 ikinci yarıda da bu baskı sonucu 3 top kazandı ve takımını pozisyona soktu. Teknik kapasitesinin yüksekliğinin yanında az oksijenli Ağrı’da nefesini de iyi seviyede tutan Narin kendisi adına son yılların en etkili futbolunu ortaya koydu.

VERİLEN GÖREVİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMAYA ÇALIŞIYORUM

Alınan galibiyeti gazetemize değerlendiren Sefa “Yakaladığımız seriyi sürdürmek istiyorduk. Özellikle son 6-7 maçtır oyun düzenimizde de belirgin bir çıkış var. Ön bölgede topları kazanma süremiz azaldı. Topu kazandıktan sonra da rakibe vermemek için çalışıyoruz. Bu oyunumuz her geçen gün gelişiyor. Hocam da bana ne görev verirse en iyisini sahaya yansıtmaya çalışıyorum” diye konuştu.

Bugün 18:00 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

O geldi, Kocaelispor’a bahar geldi mask
O geldi, Kocaelispor’a bahar geldi
Kaleye de geçerse tam olacak!.. mask
Kaleye de geçerse tam olacak!..
Semih Karadeniz: Forma ve oyuncu grubu çok büyük! mask
Semih Karadeniz: Forma ve oyuncu grubu çok büyük!
Başkan Sayan takdir topladı!.. mask
Başkan Sayan takdir topladı!..
BAL-11’de de durum iyi değil mask
BAL-11’de de durum iyi değil
Ercüment: Hep birlikte kazandık mask
Ercüment: Hep birlikte kazandık
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de akıl almaz olay! mask
Kocaeli'de akıl almaz olay!
Hürriyet, gözyaşlarına hakim olamadı mask
Hürriyet, gözyaşlarına hakim olamadı
Sekapark mimarından Santral Yokuşu önerisi mask
Sekapark mimarından Santral Yokuşu önerisi
Adapazarı-Pendik hattında tren seferleri arttırıldı mask
Adapazarı-Pendik hattında tren seferleri arttırıldı
Din adamından U dönüşü! mask
Din adamından U dönüşü!
Burhan Kalyoncu hayatını kaybetti mask
Burhan Kalyoncu hayatını kaybetti

GALERİ

Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı mask
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! mask
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Kriptolu telefon görüşmeleri çözüldü: 17 tutuklama mask
Kriptolu telefon görüşmeleri çözüldü: 17 tutuklama
Hürriyet: Cedit’i devretmeye hazırım mask
Hürriyet: Cedit’i devretmeye hazırım
Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki... mask
Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki...
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi mask
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL