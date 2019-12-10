Böyle devam Sefa!

Kocaelispor’un Mert ile birlikte en eski futbolcularından Sefa Narin, Ağrı 1970 galibiyetinin kritik isimleri arasındaydı. Başarılı orta saha oyuncusu, Ağrı ekinin oyun düzenlerini takım arkadaşları ile birlikte çabuk çözdü.

AĞRI’YI KİLİTLEDİ

Ayağa yerde paslarla çıkmak isteyen Ağrı karşısında, kalecinin ilk pas verdiği stoperlere direk baskı uygulayan ve stoperleri hataya zorlayan Sefa, ilk yarıda 5 ikinci yarıda da bu baskı sonucu 3 top kazandı ve takımını pozisyona soktu. Teknik kapasitesinin yüksekliğinin yanında az oksijenli Ağrı’da nefesini de iyi seviyede tutan Narin kendisi adına son yılların en etkili futbolunu ortaya koydu.

VERİLEN GÖREVİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMAYA ÇALIŞIYORUM

Alınan galibiyeti gazetemize değerlendiren Sefa “Yakaladığımız seriyi sürdürmek istiyorduk. Özellikle son 6-7 maçtır oyun düzenimizde de belirgin bir çıkış var. Ön bölgede topları kazanma süremiz azaldı. Topu kazandıktan sonra da rakibe vermemek için çalışıyoruz. Bu oyunumuz her geçen gün gelişiyor. Hocam da bana ne görev verirse en iyisini sahaya yansıtmaya çalışıyorum” diye konuştu.