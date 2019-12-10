Dilovası’nda harika maç

1. Amatör Lig C Grubu’nda bu akşam muhteşem bir maç var. Lider Dilovası ile ikinci sıradaki Arslanbey Organize Sanayi, Tavşancıl Stadı’nda karşılaşıyor. Zorlu maç saat 19.15’te başlayacak ve karşılaşmayı Klasman hakemlerimizden Enes Kanpara yönetecek.2 takım arasında 4 puanlık fark bulunuyor. Bu maçı Çetin Kılıç’ın çalıştırdığı Dilovası galip tamamlarsa, bir maçı da hükmen kazanacağından şampiyonluk kupasının bir ucundan tutacak.

ARSLANBEY TURA İZİN VERMEK İSTEMİYOR

Savaş Demir’in çalıştırdığı Arslanbey Organize Sanayi ise zorlu deplasmandan 3 puanla dönerse lige ayrı bir tat, ayrı bir heyecan gelecek.Öte yandan Play-Off mücadelesi veren Kandıra Gençlerbirliği, Uzunçiftlikspor’u konuk edecek. Yine Play-Off’u isteyen Bahçecikspor ise Şirinköyspor ile kritik bir maça çıkacak. Perşembe mesaisinde ise Çayırtepe Gençlik’in rakibi İzmit Yenimahalle olacak. Bu maç Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak.