Karamürsel Devlet’te HAP Tatbikatı yapıldı

Karamürsel Devlet Hastanesi, 2019 Yılı Hastane Afet Planı (HAP) tatbikatı önceki gün yapıldı. Oluşturulan senaryo gereğince, yoğun bakım servisinde bulunan depoda yangın çıktı. Servis hemşirelerinin durumu fark ederek kırmızı kod alarmı vermesiyle olay yönetim ekibi toplanarak, hastaları tahliye kararı verdi.

KURTARMA EKİBİ

Yoğun bakımda ve doğumhane bölümünde bulanan hastaların tahliyesi ilk yardım ekibi eşliğinde, birimlerde bulanan ve hastaların ihtiyacı olan tıbbi cihazların tahliyesi ise koruma ve kurtarma ekibi eşliğinde gerçekleştirildi.

HASTANE PERSONELİ

Karamürsel İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine gelerek yangına müdahale etmesiyle birlikte tatbikat sona erdi.Gerçeği aratmayan tatbikatta hastane yönetimi, 1 hekim, 12 hemşire, 2 teknisyen, 2 işçi, 1 hizmetli personel ve Karamürsel İtfaiyesi görev aldı.