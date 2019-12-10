Ağadere Caddesi’nin yükünü hafifletecek

Körfez’de Ağadere ve Cahit Zarifoğlu Caddesi üzerindeki trafiği azaltacak olan Sarnıç Han’ın yemen yan tarafındaki Dalyan Sokak’ta alt yapı çalışmaları tamamlandı, biten ilk bölümde de asfalt serimi gerçekleştirildi. Sarnıç Han’ın hemen yan tarafındaki Dalyan Sokak’taki çalışmanın tamamlanması ile birlikte sokak Edirne Caddesi ile birleşecek ve Hamit Kaplan Bulvarı’na kesintisiz bağlantı sağlanacak.

DİREK ULAŞIM SAĞLAYACAK

Kısa süre içerisinde trafiğe açılması planlanan Dalyan Sokak ile birlikte Cahit Zarifoğlu Caddesi’nden giren bir araç Edirne Sokak’tan Şerefiye Caddesi’ne oradan da direk Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi’ne ulaşımı sağlayacak. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hafta sonu alt yapı çalışmasının tamamlandığı sokak üzerindeki ilk bölgede asfalt serim işlemi gerçekleştirildi. Kısa süre içerisinde sokaktaki asfalt serim işleminin tamamlanacağını belirten yetkililer, sokağın trafiğe açılacağını belirtti.