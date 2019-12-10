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Prometeon Türkiye CTO’su Özer, kariyer günlerine konuk oldu

Pirelli marka premium endüstriyel ve ticari lastiklerin lisanslı üreticisi Prometeon Türkiye’nin Fabrika Direktörü (CTO) Bahadır Özer, Pirelli Anadolu Lisesi’nde düzenlenen ‘Kariyer ve Hedef Belirleme‘ paneline konuk olarak, öğrencilerle kariyerlerine ilişkin bir söyleşi gerçekleştirdi
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Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü (CTO) Bahadır Özer, Pirelli Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen “Kariyer ve Hedef Belirleme” paneline katılarak, öğrencilerle bir araya geldi. Konuşmasına, Prometeon Türkiye’nin İzmit’teki üretim tesisleri ile ilgili bilgiler vererek başlayan Bahadır Özer, öğrencilere eğitim ve kariyer hayatlarına yönelik tavsiyeler verdi. Özer, “Hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Başarının yolu çok çalışmaktan geçer. Bol bol kitap okuyun, araştırmacı olun, mutlaka yabancı dil öğrenin” diye konuştu. Ayrıca, ünlü yazarların kaleme aldığı ve tavsiyelerde bulunduğu kitaplardan da örnekler verdi.

ÖZER ÖĞRENCİLERİ CESARETLENDİRDİ

Konuşmasında kendi hayatından ve yaşadığı yurtdışı deneyimlerinden de örnekler veren Özer “Her şeyi araştırın, sürekli bilgi haznenizi genişletin. Çevrenizde olup biten her şeye dikkat edin, iyi bir gözlemci olun. Sosyal çevrenize dikkat edin ve faaliyetlerde bulunun, mesela ben basketbol oynadım, siz de başka bir alanda da olabilir sosyal etkinliklerde bulunun. Hala basketbol oynadığım birçok arkadaşım ile görüşüyorum. Kurduğunuz etkili iletişimler iş hayatınızda sizi destekliyor. Size anlatılanları iyi dinleyin, bilgi sahibi olun. Bir de mutlaka yabancı dil öğrenin, tercih olarak tüm dünyanın ortak kullandığı İngilizce olabilir. Bugün yazılım ve elektronik sistemler gözde meslekler. Cesaretli olun, hedefinize yürüyün” dedi. Özer, konuşması sonrasında ise öğrencilerin sorularını yanıtladı.

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