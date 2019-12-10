Kartepe’de imar uygulaması askıda

Kartepe Belediyesi uygulama imar planları tamamlanan bölgelerde parselasyon planlarının bir an önce yapılması konusunda hassas olan Başkan Av. M. Mustafa Kocaman’ın talimatıyla imar uygulamaları (Şuyulandırma) çalışmalarına devam ediyor. Rahmiye, Arslanbey ve Köseköy Mahallerinindeki muhtelif parselleri kapsayan şuyulandırma çalışması 30 gün süreyle askıda kalacak.
TALEPLER ALINACAK
Kartepe Belediyesi yetkilileri, uygulama alanı içinde taşınmazı olan vatandaşların belirtilen yasal süre içinde askı haritası ve parselasyon planlarını inceleyebileceklerini, varsa talep ve itirazlarını dilekçe ile belediyeye iletmeleri gerektiğini duyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz