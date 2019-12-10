İlim Yayma Gölcük, eski başkanını andı

1979 yılından bugüne Gölcük’te faaliyetlerini sürdüren ve Sabri Metin tarafından kurulan İlim Yayma Cemiyeti Gölcük Şubesi’nde sırasıyla; Ahmet Günaydın, Mehmet Kama, Mehmet Hamdi Nam, Nejdet Sarıkaya (Merhum), Mahmut Aygün (Merhum), Ali Bulut, Hüseyin Gürdal, Abdülkadir Doğrul (Merhum), Ali Kemal Eren başkanlık yaptı. Hali hazırda Mustafa Adem Demir şubenin 11. başkanı olarak çalışmalarına devam ediyor. Ölüm yıldönümünde anılan 9. Başkan Abdülkadir Doğrul, uzun yıllar Gölcük’te avukatlık yapmıştı.