Körfez'in seçkin mekanlarından olan Yarımca Petkimpark Siteleri'nde hizmette olan Efsane Tostçu isimli işyerinde; güler yüzlü ve hanım efendi kişiliği ile tanınan, Kocaeli'nin sevilen ismi Birsen Çulha işletme müdürü olarak görev yapmaya başladı. 1973 Artvin Doğumlu olan Çulha, ilk, orta ve lise öğrenimini Artvin’de tamamladı. 21 yaşında evlenip memur olan eşiyle 25 Yıl Boyunca KKTC dahil olmak üzere ülkenin her yöresinde yaşadı. Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nde ve Piri Reis Üniversitesi Deniz Liman İşletme Bölümü’nde okudu. Son yerel seçimlerde muhtarlığa aday olmuş çok az bir farkla muhtarlığı kaybetmişti.
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Birsen Çulha; Efsane Tostçu'ya müdür oldu
Körfez'in seçkin mekanlarından olan Yarımca Petkimpark Siteleri'nde hizmette olan Efsane Tostçu'ya Birsen Çulha müdür oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz