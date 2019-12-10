Aslı Ertik'ten bir hizmet daha!..

Körfez'in başarılı çalışmalarıyla herkese örnek olan Yavuz Sultan Selim Mahallesi Muhtarı Aslı Ertik, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkan'ın da desteğiyle, muhtarlığa kütüphane kurdu. Şimdi kitap tedariki için çalışmalar başlayan Muhtar Aslı Ertik; mahalle sakinlerine buradan kitap vererek, mahallelinin kitap okuma alışkanlığına katkı sunmak istiyor. “Toplumumuzun en büyük sorunu; okumamasıdır” diyen Ertik, “Okumayan, düşünmeyen, yargılamayan hiç bir bireyden; topluma-millete-insanlığa fayda gelmez. Bu yüzden biz üzerimize düşene yapmak için kütüphane kurulumunu sağladım. Mahalle sakinlerim gelecekler; istediği kitabı alacak; okuduktan sonra tekrar getirecekler. Ben bunu önemsiyorum; umarım her yere bu hizmet yayılır” dedi.