Körfez'in başarılı çalışmalarıyla herkese örnek olan Yavuz Sultan Selim Mahallesi Muhtarı Aslı Ertik, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkan'ın da desteğiyle, muhtarlığa kütüphane kurdu. Şimdi kitap tedariki için çalışmalar başlayan Muhtar Aslı Ertik; mahalle sakinlerine buradan kitap vererek, mahallelinin kitap okuma alışkanlığına katkı sunmak istiyor. “Toplumumuzun en büyük sorunu; okumamasıdır” diyen Ertik, “Okumayan, düşünmeyen, yargılamayan hiç bir bireyden; topluma-millete-insanlığa fayda gelmez. Bu yüzden biz üzerimize düşene yapmak için kütüphane kurulumunu sağladım. Mahalle sakinlerim gelecekler; istediği kitabı alacak; okuduktan sonra tekrar getirecekler. Ben bunu önemsiyorum; umarım her yere bu hizmet yayılır” dedi.
Bugün 15:25 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:27 TSİ
Aslı Ertik'ten bir hizmet daha!..
Körfez'in başarılı çalışmalarıyla herkese örnek olan Yavuz Sultan Selim Mahallesi Muhtarı Aslı Ertik, kurduğu kütüphane için tedarik çalışmalarına başladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz