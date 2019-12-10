Değirmendere’de pazarcı esnafı sıkıntılı

Gölcük Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Değirmendere Başkomutan Caddesi üzerinde yapımına başlanan ve kısa sürede tamamlanan Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Alanı’nın kendilerine uygun olmadığını ifade eden Değirmendere Cumartesi Pazarı esnafı, binayı kullanmak istemediklerini dile getirdiler. Giyim ve tuhafiye kısmındaki esnaflar da kapalı pazar alanını istemiyor.

ÇOK SIKINTI OLACAK

Giyim ve tuhafiye kısmındaki esnaflardan Remzi Sevim, Emin Temeş, Harun Temeş, Refik Çakmak, Arif Oral, Abdulbaki Yıldırım, Ömer Akıllı yaptıkları açıklamada, “Biz bütün esnaflar olarak kapalı pazar alanını istemiyoruz. Zaten bize gösterilen projeyi yapmadılar. Kendi kafalarına göre yaptılar. Binaya arabalarımız girmiyor. Girse bile geri çıkamayacak. Birde tezgahlarımız ölçülerine göre ciddi anlamda düşecek. Bu da bizim için çok sıkıntı olacak. Bizim istemediğimiz gibi vatandaşlarda istemiyor ”dediler…