Vodafone Türkiye’de üst düzey atama

Vodafone Türkiye üst yönetiminde yeni bir atama gerçekleşti. Vodafone Grubu’na 2011 yılında katılan ve Ocak 2012’den bu yana Safaricom Teknoloji Direktörü olarak görev yapmakta olan Thibaud Rerolle, Vodafone Türkiye Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atandı.

YENİ NESİL DİJİTAL

Safaricom’daki görevi süresince Kenya’da en iyi ses ve data şebekesinin kurulmasına öncülük eden Rerolle, yeni nesil dijital iletişim teknolojilerindeki deneyimini Türkiye’ye taşıyacak. Rerolle, geleceğin teknoloji ve hizmetlerinin sunulabilmesi için Vodafone Türkiye’nin şebeke ve bilgi işlem altyapısının geliştirilmesinden sorumlu olacak.