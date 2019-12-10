Emlakçılardan GEMDER’e ziyaret

Kocaeli Emlakçılar Odası Başkan Alpay Hacıoğlu, 2’nci Başkan Ertan Karakaş ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Kabul ve Tarık Gök birlikte Gölcük’te faaliyetini sürdüren Gölcük Emlakçılar Derneği (GEMDER) dernek binasında ziyarette bulundu. Ziyarette GEMDER Başkanı Necmi Kandemir ve yönetim kurulu ve Gölcük emlakçıları hazır bulundular.

YETKİ BELGESİ MUTLAKA ALINMALI

KEO Başkanı Alpay Hacıoğlu ve Yönetimi’nin gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren GEMDER Başkanı Necmi Kandemir ve KEO Başkanı Alpay Hacıoğlu ile son çıkan emlak kanunu ve taşınmaz ticareti yetki belgesini ve sorunları konuştular. Dernek binasında söz alan Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, emlak mesleğini sürdürecek meslektaşlarının mutlaka yetki belgelerini almalarını istedi ve 5 Aralık’ta yürürlüğe girecek yasanın 31 Temmuz’a kadar uzatılmasının, meslektaşları için bir fırsat olduğunu söyledi.