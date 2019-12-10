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AKP Karamürselli kadınlar Emniyet Müdürüne gitti

AKP Karamürsel İlçe Kadın Kolları Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Mehmet Gölükcü’ye hayırlısı olsun ziyaretinde bulundu
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AKP Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yaptığı ziyarette, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Gölükcü’ye görevinde başarılar diledi. Ekin, “Halkımızın huzur ve güvenliğine yönelik projelerde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da  sizlere elimizden gelen desteği göstererek, Karamürsel’imizin dokusunu zedeleyecek her türlü oluşumu bertaraf etmek için mücadele edecek olan emniyet güçlerimize en büyük desteği bizler AK Parti Kadın Kolları olarak vermeye hazırız’ dedi.

HUZUR ORTAMI PEKİŞECEK

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Gölükcü, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İnşallah elbirliğiyle içinde bulunduğu huzur ortamını daha da pekiştirerek, ilçenin emniyet huzur ve güvenliği için her türlü çaba ve gayreti göstereceğini söyledi. Bizden önceki arkadaşlardan devraldığımız görevi, bizler de en güzel şekilde devam ettireceğiz’ dedi.

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