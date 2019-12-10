Yaşlık: 12.5 milyon Müslüman yaşamını yitirdi

Memur-Sen ve Gönüllü Kültür Teşekkülleri Derneği, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle İzmit Fevziye Camii avlusunda basın açıklaması gerçekleştirdi. Dernekler, Doğu Türkistan ve Mısır başta olmak üzere dünyadaki insan hakları ihlallerini duyurmak amacıyla gerçekleştirdikleri basın açıklamasına Memur Sen İl Temsilcisi ve Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Sözcüsü Şahin Yaşlık, Türk Ocakları Başkanı Yücel Alpay Demir, BBP eski İl Başkanları Şeref Gönenli ve Serhat Duyar, İzmit Belediyesi AKP Meclis Üyesi Şener İnce, Diyanet Sen Başkanı Selami Tarcan, AKP eski İl Başkanı Mahmut Civelek ve STK temsilcileri katılım sağladı. Diyanet-Sen Başkanı Selami Tarcan, açıklama öncesi Kuran-ı Kerim okudu.

“12 BİNDEN FAZLA ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ”

Grup adına basın açıklamasını okuyan Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Sözcüsü Şahin Yaşlık, “ABD’den Rusya’ya Çin’den AB’ye kadar küresel emperyalizm, insanlığa ve özelde İslam dünyasına karşı acımasız bir savaş yürütüyor. Küresel emperyalizm nedeniyle küresel yoksulluk ve açlık büyürken, iç savaşlar ve insani krizler derinleşiyor. Bugün dünyada 66 ülkede savaş ve çatışma yaşanırken ölen her 4 kişiden 3'ünü siviller oluşturuyor. 2018 yılında savaş ve çatışmalarda 12 binden fazla çocuk yaşamını yitirdi. BM’nin tespitlerine göre geçen yıl ölen ve yaralanan 24 binden fazla çocuğa karşı ağır hak ihlallerinin nedeni, çocukların savaşçı olarak kullanılması, cinsel şiddete maruz kalması ve hastane ya da okullara saldırılar düzenlenmesidir” dedi.

“ASİMİLE EDİLİYOR”

“1 milyondan fazla Uygur asimile ediliyor” diyen Yaşlık, “Kendini tüm insani değerlerin merkezi olarak gören Batı;bugün yabancı düşmanlığı, Müslüman karşıtlığı ve nefret suçları girdabına girmişken, dünyanın diğer ülkelerde sivillere yönelik her türlü ihlal “güvenlik” perdesi altında meşrulaştırılmaktadır.Bu ülkelerin başını yine Doğu Türkistan,Mısır, Suriye ve Filistin çekmiştir. Müslümanlara, çeşitli bahanelerle savaş açarak, acımazsızca yok ediyorlar.1949 yılından bu yana Çin işgali altındaki Doğu Türkistan, her yıl sistematik olarak insan haklarının ayaklar altına alındığı bir hapishaneye dönüştürülmektedir. Komünist Çin rejimi, İspanyolların Endülüs’te yaptığı fiziki ve kültürel soykırımın benzerini Doğu Türkistan’daki Müslüman Uygur kardeşlerimize karşı gerçekleştiriyor. 28 toplama kampında tutulan 1 milyondan fazla Uygur, ideolojik programlarla kültürel, dini ve etnik yönden asimile ediliyor” ifadeleriyle sürdürdü.

“10 BİNİ AŞMIŞ DURUMDADIR”

“Kampların dışında kalanlar ise evlerine yerleştirilen ve birlikte yaşamak zorunda bırakıldıkları Çinli erkekler üzerinden baskı görüyor” diyen Yaşlık, “Ölüm, hapis, işkence ve zorla alıkoyma uygulamaları dünyadan gelen tüm tepkilere rağmen devam etmektedir. Kesin rakamlar tam olarak tespit edilemese de insan hakları kuruluşların tahminlerine göre son 10 yılda öldürülen Uygur sayısı 10 bini aşmış durumdadır.Kulaklar sağır, gönüller körleşmiş bu modern dünyada. Ne Çin işkencesi görülüyor, ne de zulüm altında yükselen feryatlar duyuluyor” sözlerini kullandı.

“12,5 MİLYON MÜSLÜMAN YAŞAMINI YİTİRDİ”

Yaşlık konuşmasının sonunda, “Doğu Türkistan fotoğrafı, Çin’in bu yüzyıla hediye ettiği utanç tablosudur.Çin’deki zulmü aratmayan ihlallerin bir diğer adresi Mısır’daki Sisi diktatörlüğüdür. 2013 yılındaki darbenin ilk zamanlarındaki katliamlar zamanla azalsa da, siyasi muhaliflere yönelik kaçırma, gizli alıkonma, işkence ve infaz gibi en ağır insan hakları ihlalleri sistematik olarak devam etmektedir. Son 25 yılda savaşlarda 12,5 milyon Müslüman yaşamını yitirdi. Bu küresel çaplı bir soykırımın müsebbibi ya da faili emperyal sömürü düzenidir.”