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“Ya durun ya da biz yokuz”

Diliskelesi Spor Kulübü yaşanan son olaylar ile ilgili yazılı açıklama gerçekleştirerek, “Sayın Valimiz, Sayın Kaymakamlarımız, Milletvekilleri, Belediye Başkanları, Siyasi Parti Temsilcileri ya bizimle birlikte bu kirli ortama karşı durun ya da bize müsaade biz yokuz” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Süper Amatör Lig’de mücadele eden, son maçlarda oyuncuları ve teknik heyeti ile saldırıya uğrayan Diliskelesi Spor Kulübü yazılı açıklama gerçekleştirerek, durumun devam etmesi halinde ligden çekileceklerini bildirdi. Yapılan açıklamada, “ Takımımız Diliskelesi Spor, Süper Amatör Ligde şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kazanıyoruz, kaybediyoruz bunlar sporun doğasında olan şeyler. Lakin Dilovası takımıysanız bunların çok ötesinde şeylerle karşılaşabilirsiniz, belki basit ama can güvenliğiniz olmayabilir.Diliskelesideplasmanı sıkıntılı oluyor diyen zatların yaşadığı en büyük sıkıntı maç sonrası sporcuların kendi aralarında ki itiş kakış ve küfürleşmelerden ileri gitmemiştir. Hiçbir takıma, hiçbir oyuncuya koro halinde dakikalarca tüm ailesine aşağılıkça küfürler edilmemiştir. Kimsenin kafasına, taş, sopa, maytap, meşale, bira şişeleri atılmamıştır. Hiçbir takıma “terörist” denmemiştir. Maç sonrası tel örgülerden atlayarak soyunma odasına gitmeye çalışan sporcular ve teknik ekipler darp edilmemiştir” ifadelerinde bulunuldu.

“BİZİ KORUYORLAR DİYE YAKILMAK İSTENDİ”

“Hakem tek bir satır bile yazmadı” diyen kulüp, “Biz Diliskelesi Spor Kulübü olarak tüm bunları gittiğimiz deplasmanlarda fazlası ile yaşadık. Hakarete, küfre maruz kaldık, taşlandık, darp edildik. Arslanbey deplasmanında oyuncumuzun kafasına taş isabet etti ve 10 Dakika tedavi olmak zorunda kaldı, ancak hakem raporunda tek bir satır bile yazılmadı. Pazar günü Köseköydeplasmanında dakikalarca saldırılara maruz kaldık, teröristler söylemlerini işittik ve darp edildik. Hatta bizi korumaya çalışan polis memurlarına bile saldırıldı, üzerlerine bira şişeleri, meşaleler, taşlar atıldı, polisler bile bizi koruyorlar diye yakılmak istendi. Resmi Belediye Aracımız taşlandı, camlarında çatlaklar oluştu” şeklinde konuştu.

“KİRLİ DÜNYANIZDAN ÇEKİLİYORUZ”

Kulüp son olarak, “Artık yeter, artık yetsin, bu kadarı da fazla. Ailelerin bize emanet ettiği gençlerimizin can güvenliğinden ciddi endişe duyuyoruz, eğer sırf Dilovası takımıyız, yaşayanların büyük çoğunluğu doğulu diye bize bu reva görülüyorsa biz bu ligden çekiliriz. Bize emanet edilen çocukların sağlığından, hayatından daha değerli değil lanet olası futbolunuz, ya birileri bu işe bir son versin ya da biz sizin bu kirli dünyanızdan çekiliyoruz.Sayın Valimiz, Sayın Kaymakamlarımız, Milletvekilleri, Belediye Başkanları, Siyasi Parti Temsilcileri ya bizimle birlikte bu kirli ortama karşı durun ya da bize müsaade biz yokuz! Pazar günü takımımız için kendi canlarını hiçe sayarak bizleri yöneticilerimize ve bir avuç taraftarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Bugün 15:43 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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