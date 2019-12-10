Bir dolandırıcılık uyarısı daha geldi!

Gebze Ticaret Odası dolandırıcılara karşı, üyelerini uyardı. Gebze Ticaret Odası yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde son günlerde ticari ve/veya sınai işletmesi olan üyelerimizi resmi kuruluşlar tarafından aradığını belirterek, kendisini Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ya da diğer kurum yetkilileri adıyla tanıtıp, kurumun adını kullanan, “mal ve hizmet satın alma”, “yardım talebi” adı altında dolandırıcılık girişiminde bulunan kişi ya da kişiler olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak; dolandırıcılık suçu işleyen şahıs ya da şahısların yakalanması için kolluk güçlerimizce gerekli çalışmalar başlatılmış olup, üyelerimizin mağdur olmamaları hususunda konunun duyurulması gerekmiştir. Kurumların adını kullanarak, bu tarz taleplerde bulunan ilgili şahıslara itibar edilmemesi, böyle bir durum ile karşılaşılması halinde yeni mağduriyetlerin yaşanmaması adına kişilerin mutlak surette kolluk güçlerine ve ilgili makamlara haber vermesi gerektiğini kamuoyuna bildiririz.” ifadelerini kullandı.