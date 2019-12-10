Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:51 TSİ- Gündem G: Bugün 15:54 TSİ

Bir dolandırıcılık uyarısı daha geldi!

Gebze Ticaret Odası üyelerini dolandırıcılara karşı dikkatli olması konusunda uyardı.
mask

Gebze Ticaret Odası dolandırıcılara karşı, üyelerini uyardı. Gebze Ticaret Odası yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde son günlerde ticari ve/veya sınai işletmesi olan üyelerimizi resmi kuruluşlar tarafından aradığını belirterek, kendisini Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ya da diğer kurum yetkilileri adıyla tanıtıp, kurumun adını kullanan, “mal ve hizmet satın alma”, “yardım talebi” adı altında dolandırıcılık girişiminde bulunan kişi ya da kişiler olduğu tespit edilmiştir.  Konu ile ilgili olarak; dolandırıcılık suçu işleyen şahıs ya da şahısların yakalanması için kolluk güçlerimizce gerekli çalışmalar başlatılmış olup, üyelerimizin mağdur olmamaları hususunda konunun duyurulması gerekmiştir. Kurumların adını kullanarak, bu tarz taleplerde bulunan ilgili şahıslara itibar edilmemesi, böyle bir durum ile karşılaşılması halinde yeni mağduriyetlerin yaşanmaması adına kişilerin mutlak surette kolluk güçlerine ve ilgili makamlara haber vermesi gerektiğini kamuoyuna bildiririz.” ifadelerini kullandı.

 

Bugün 15:51 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Davutoğlu'nun partisi Cuma günü kuruluyor mask
Davutoğlu'nun partisi Cuma günü kuruluyor
Türkiye'nin en ünlü çakmak markası satıldı! mask
Türkiye'nin en ünlü çakmak markası satıldı!
Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nobel tepkisi mask
Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nobel tepkisi
Birsen Çulha; Efsane Tostçu'ya müdür oldu mask
Birsen Çulha; Efsane Tostçu'ya müdür oldu
Sahaya oyuncak at, çocukları gülümset mask
Sahaya oyuncak at, çocukları gülümset
AKP Karamürselli kadınlar Emniyet Müdürüne gitti mask
AKP Karamürselli kadınlar Emniyet Müdürüne gitti
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de akıl almaz olay! mask
Kocaeli'de akıl almaz olay!
Hürriyet, gözyaşlarına hakim olamadı mask
Hürriyet, gözyaşlarına hakim olamadı
Sekapark mimarından Santral Yokuşu önerisi mask
Sekapark mimarından Santral Yokuşu önerisi
Adapazarı-Pendik hattında tren seferleri arttırıldı mask
Adapazarı-Pendik hattında tren seferleri arttırıldı
Din adamından U dönüşü! mask
Din adamından U dönüşü!
Burhan Kalyoncu hayatını kaybetti mask
Burhan Kalyoncu hayatını kaybetti

GALERİ

Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı mask
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! mask
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Kriptolu telefon görüşmeleri çözüldü: 17 tutuklama mask
Kriptolu telefon görüşmeleri çözüldü: 17 tutuklama
Hürriyet: Cedit’i devretmeye hazırım mask
Hürriyet: Cedit’i devretmeye hazırım
Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki... mask
Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki...
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi mask
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL