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İZAYDAŞ’tan kafa karıştıran ihale

İzaydaş İzmit Atık ve Art.Arıtma Yak .Ve Değer.A.Ş., tehlikeli veya tehlikesiz nitelikteki endüstriyel atıkların İZAYDAŞ’a taşınması hizmeti için ihaleye çıkıyor. İhale dosyasının paylaşılmaması ve ihale tarihinden 8 gün önce duyurulması kafaları karıştırdı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İZAYDAŞ, tehlikeli veya tehlikesiz nitelikteki endüstriyel atıkların İZAYDAŞ’a taşınması hizmeti temini işi ihale çıkıyor. İhale pazarlık usulü olarak 17 Aralık tarihinde saat 14.00’te İZAYDAŞ-İZAYCAN Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

İHALE DOSYASI PAYLAŞILMADI

Edinilen bilgilere göre bertaraf edilmek üzere atık üreticisinden alınacak tehlikeli veya tehlikesiz nitelikteki endüstriyel atıkların 2 yıl içerisinde, şehir içi ve şehir dışı toplam 735 bin km mesafeden İZAYDAŞ Solaklar Köyü Mevkiinde bulunan Yakma ve Düzenli Depolama Alanlarına sevk edilmesi amacıyla nakliye hizmeti alımı işi için ihale gerçekleştirilecek. EKAP üzerinden yapılan bilgilendirmede “detayların şartnamede belirtildiği” ifadeleri yer alırken herhangi bir dosyanın paylaşılmaması kafalarda soru işareti oluşturdu.

8 GÜN ÖNCE DUYURULDU

Bir diğer yandan Kamu İlan Kurulu’nun (KİK) şartlarında pazarlık usulü ihalelerin bedellere göre duyurma zamanları değişiyor. Kurulunun şartlarına göre “Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında ve 135 bin 238 TL’ye kadar olan mal ve hizmet alımları ile 270 bin 489 TL’ye kadar olan yapım işleri ihalesi pazarlık usulüne göre 7 gün önce, Yaklaşık maliyeti 135 bin 238 TL ile 270 bin 489 TL arasında kalan mal ve hizmet alımları ile 270 bin 489 TL ile 2 milyon 254 bin 192 TL arasında kalan yapım işleri ihalesiİhale tarihinden en az 14 gün önce işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde çıkması şartı koşuluyor.

İhalenin bedeli henüz duyurulmazken, 9 Aralık tarihinde duyurulan ihalenin 17 Aralık’ta gerçekleştirilecek olması da soru işareti yaratan bir diğer etken oldu.

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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