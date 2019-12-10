Erdoğan’dan KYK borçları açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi’nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen ‘Her İnsan Bir Dünya' temalı programda yaptığı konuşmanın ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı. “ADIMIMIZI ONA GÖRE ATACAĞIZ” Erdoğan, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçları için de açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Kredi olayı farklı. Krediyi her müracaat eden alıyor ama daha sonra ödemek üzere alıyor. Burs konusunda ödeme sorunu yok. Beklentinizi biliyorum tamamıyla bu borçların silinmesi süreci olacaktır. O zaman burada bir başka tercih gündeme gelecektir. O da nedir? Demek ki kredi olayı kalkacaktır. Sadece burs verme noktasına gidilecektir. Onun çalışmasını, değerlendirmelerini yapıp adımımızı da ona göre inşallah atacağız.” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre ise geçen ekim ayında 217 bin kişiye KYK borcundan dolayı e-haciz yapıldığını açıklamıştı.

217 BİN KİŞİYE E-HACİZ UYGULANDI

Genç işsizliği oranlarının rekor kırdığı bir dönemde gençlerin bir de e-haciz kıskacında olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre; “2018 yılı itibarıyla 403.012 öğrenci burs, 1.259.193 öğrenci öğrenim kredisi almaktadır. Son 10 yılda öğrenim kredisi borcu olan 5 milyon öğrenciden borçlarını ödeyemeyen 279.797 kişi Kredi ve Yurtlar Kurumu(KYK) tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilmiştir. Öğrenim kredisi borcu olan 342.282 öğrencimizin 2 milyar 95 milyon 228 bin lira borcu var. Ekim ayında KYK’ya borç taksitlerini ödeyemeyen tam 217 bin kişiye e-haciz uygulandı” ifadelerini kullanmıştı.