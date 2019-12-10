İstanbul Sultangazi’de evine dönmeyen 17 yaşındaki Mustafa Tütüncü’nün ailesi kayıp ihbarında bulundu. Alınan bilgiye göre, akşam evlerine gelmeyen 17 yaşındaki oğulları Mustafa Tütüncü’nün ailesi polise başvurdu. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri Tütüncü’nün bulunması için çalışma başlattı. Tütüncü’nün Sultangazi’de metroya bindikten sonra Gebze’ye geldiğini daha sonra ise Gebze’de bir otobüste görüldüğü bilgisine ulaşan polis ekipleri genç çocuğun bulunması için afişler hazırlarken, yakınları ise Mustafa’yı görenlerin ya da yerini bilenlerin emniyet güçlerine bildirmelerini istedi.