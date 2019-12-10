Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:32 TSİ- Gündem G: Bugün 16:42 TSİ

17 yaşındaki çocuk Gebze'de kayboldu

İstanbul Sultangazi’de evine dönmeyen 17 yaşındaki Mustafa Tütüncü’nün ailesi kayıp ihbarında bulundu. Geçtiğimiz Perşembe gününden beri kendisinden haber alınamayan Mustafa Tütüncü en son Gebze’de görüldü.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İstanbul Sultangazi’de evine dönmeyen 17 yaşındaki Mustafa Tütüncü’nün ailesi kayıp ihbarında bulundu. Alınan bilgiye göre, akşam evlerine gelmeyen 17 yaşındaki oğulları Mustafa Tütüncü’nün ailesi polise başvurdu. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri Tütüncü’nün bulunması için çalışma başlattı. Tütüncü’nün Sultangazi’de metroya bindikten sonra Gebze’ye geldiğini daha sonra ise Gebze’de bir otobüste görüldüğü bilgisine ulaşan polis ekipleri genç çocuğun bulunması için afişler hazırlarken, yakınları ise Mustafa’yı görenlerin ya da yerini bilenlerin emniyet güçlerine bildirmelerini istedi.

Bugün 16:32 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Davutoğlu'nun partisi Cuma günü kuruluyor mask
Davutoğlu'nun partisi Cuma günü kuruluyor
Türkiye'nin en ünlü çakmak markası satıldı! mask
Türkiye'nin en ünlü çakmak markası satıldı!
Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nobel tepkisi mask
Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nobel tepkisi
Birsen Çulha; Efsane Tostçu'ya müdür oldu mask
Birsen Çulha; Efsane Tostçu'ya müdür oldu
Sahaya oyuncak at, çocukları gülümset mask
Sahaya oyuncak at, çocukları gülümset
AKP Karamürselli kadınlar Emniyet Müdürüne gitti mask
AKP Karamürselli kadınlar Emniyet Müdürüne gitti
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de akıl almaz olay! mask
Kocaeli'de akıl almaz olay!
Hürriyet, gözyaşlarına hakim olamadı mask
Hürriyet, gözyaşlarına hakim olamadı
Sekapark mimarından Santral Yokuşu önerisi mask
Sekapark mimarından Santral Yokuşu önerisi
Adapazarı-Pendik hattında tren seferleri arttırıldı mask
Adapazarı-Pendik hattında tren seferleri arttırıldı
Din adamından U dönüşü! mask
Din adamından U dönüşü!
Burhan Kalyoncu hayatını kaybetti mask
Burhan Kalyoncu hayatını kaybetti

GALERİ

Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı mask
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! mask
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Kriptolu telefon görüşmeleri çözüldü: 17 tutuklama mask
Kriptolu telefon görüşmeleri çözüldü: 17 tutuklama
Hürriyet: Cedit’i devretmeye hazırım mask
Hürriyet: Cedit’i devretmeye hazırım
Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki... mask
Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki...
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi mask
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL