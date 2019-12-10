500 kişiye yeni ekmek kapısı

Toplam 43 limana sahip Kocaeli’ye yeni bir liman daha geliyor. Türkiye'de otomotiv odaklı Ro-Ro Limanı’nın inşası için, 2018 yılında Nippon Yusen Kaisha (NYK Line) ile 110 milyon dolarlık yatırım kararı alan OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri AŞ., Yarımca’da büyük bir liman yapacak. OYAK Genel Müdürü Savaş Erdem, Yarımca’ya yapacakları limanın 2020 yılı içinde tamamlanacağı söyledi.

"KOCAELİ'NİN İKİNCİ OTOMOTİV LİMANI"

Yarımca’ya yapılacak OYAK Port, standartlarıyla ve kapasitesiyle dünyanın sayılı limanları arasına gidecek.. Liman, 250 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek ve yıllık 780 bin araç elleçleme kapasitesine sahip olacak. Liman hizmete girdiğinde 500 kişinin istihdam edileceği öğrenildi. Oyakport, Başiskele’deki Autopart’tan sonra Kocaeli’nin ikinci otomotiv limanı olacak.