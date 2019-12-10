AK Parti'den ihracı istenince istifa kararı alan Ahmet Davutoğlu, uzun süredir yeni parti çalışmalarını sürdürüyordu. Önümüzdeki hafta yeni partisinin resmi duyurusunu yapmaya hazırlanan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu partinin adı ve logosu ortaya çıktı: Kurulan yeni partinin adı: Yaşam ve Adalet Partisi
Bugün 17:07 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 17:16 TSİ
Davutoğlu'nun partisinin ismi ve logosu belli oldu!
Bu hafta partisini ilan etmesi beklenen Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı partinin isimi, logosu ve tüzüğü belli oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz