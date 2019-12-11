Şiddetli deprem! Derince'de de hissedildi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.14'de, Altıeylül'de 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İkinci deprem 10 dakika sonra meydana geldi. 23.24'te 11.28 km derinliğinde büyüklüğü 4.3 olan bir deprem daha gerçekleşti. Öte yandan deprem çevre illerde ve Derince'de de hissedildi.