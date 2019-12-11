Olay, Körfez Yeniyalı Mahallesi Cihaner Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan apartmanın yanında fırın olarak kullanılan barakada yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın 5 katlı apartmana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde bir grup lise öğrencisinin barakada sigara içtiğini ve öğrencilerin barakadan ayrılmasının ardından yangının çıktığı belirlendi.
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Barakada sigara içmek isterken 5 katlı binayı küle çeviriyorlardı
Körfez'de 5 katlı bir apartmanın yanındaki barakada, lise öğrencileri sigara içmek isterken çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 5 katlı binaya sıçramadan söndürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz