Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:05 TSİ- Gündem G: Bugün 09:48 TSİ

Barakada sigara içmek isterken 5 katlı binayı küle çeviriyorlardı

Körfez'de 5 katlı bir apartmanın yanındaki barakada, lise öğrencileri sigara içmek isterken çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 5 katlı binaya sıçramadan söndürüldü.
mask

Olay, Körfez Yeniyalı Mahallesi Cihaner Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan apartmanın yanında fırın olarak kullanılan barakada yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın 5 katlı apartmana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde bir grup lise öğrencisinin barakada sigara içtiğini ve öğrencilerin barakadan ayrılmasının ardından yangının çıktığı belirlendi.

Bugün 09:05 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ellibeş: Ertesi gün yine ayakkabı ile girdiler mask
Ellibeş: Ertesi gün yine ayakkabı ile girdiler
Roman vatandaşlar suç duyurusunda bulundu mask
Roman vatandaşlar suç duyurusunda bulundu
Birsen Çulha; Efsane Tostçu'ya müdür oldu mask
Birsen Çulha; Efsane Tostçu'ya müdür oldu
Bir dolandırıcılık uyarısı daha geldi! mask
Bir dolandırıcılık uyarısı daha geldi!
17 yaşındaki çocuk Gebze'de kayboldu mask
17 yaşındaki çocuk Gebze'de kayboldu
İzmit Belediyesi 16 yeri kiraya veriyor mask
İzmit Belediyesi 16 yeri kiraya veriyor
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de akıl almaz olay! mask
Kocaeli'de akıl almaz olay!
Hürriyet, gözyaşlarına hakim olamadı mask
Hürriyet, gözyaşlarına hakim olamadı
Sekapark mimarından Santral Yokuşu önerisi mask
Sekapark mimarından Santral Yokuşu önerisi
Din adamından U dönüşü! mask
Din adamından U dönüşü!
Adapazarı-Pendik hattında tren seferleri arttırıldı mask
Adapazarı-Pendik hattında tren seferleri arttırıldı
Burhan Kalyoncu hayatını kaybetti mask
Burhan Kalyoncu hayatını kaybetti

GALERİ

 Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon mask
 Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon
MHP'de skandal pazarlık görüntüleri! mask
MHP'de skandal pazarlık görüntüleri!
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı mask
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! mask
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Kriptolu telefon görüşmeleri çözüldü: 17 tutuklama mask
Kriptolu telefon görüşmeleri çözüldü: 17 tutuklama
Hürriyet: Cedit’i devretmeye hazırım mask
Hürriyet: Cedit’i devretmeye hazırım
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL